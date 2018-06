vor 53 Min.

Liebe, Glück und sonstige Katastrophen

In einer „Nacht voller Seligkeit“ überzeugen drei Sopranistinnen mit dem nostalgischen Flair aus Operetten-, Film- und Schlagermusik .

Von Helmut Kircher

Man darf sich getrost von der Vorstellung so mancher Mund-zu-voll-Nehmer verabschieden, Operette & Co. habe etwas mit ausgestorben zu tun. Musikalische Bedeutsamkeit muss sich ja nicht zwangsweise aus megawattverstärkter Hardrock-Kultur definieren, mag sie auch noch so marktbeherrschend sein.

Drei Sopranistinnen, Brigitte Thoma, Anna-Maria Thoma und Barbara Buffy, brachten, zusammen mit Klavierbegleiter Matthias Hammerschmitt, beim sich zu Ende neigenden Musikalischen Frühling, einmal mehr eine Glückspillenmixtur aus leichtfüßiger Operettenwellness, ohrwurmhaltigen Film- und ewigkultigen Schlager-Oldies in die ehemalige Synagoge Ichenhausen. Eine „Hormonausschüttung im Frühling“ nannte es denn auch der Schirmherr des Vorzeigeobjektes „Musikalischer Frühling im schwäbischen Barockwinkel“, Landrat Hubert Hafner, beim abschließenden Empfang. Für Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel war es ein „Highlight, das die Herzen berührt“ und Sparkassenvorsitzender Walter Pache versprach, als langjähriger Sponsor, die Weiterführung finanzieller Förderung zur „Erhaltung und Verbesserung kultureller Lebensqualität im Landkreis“.

„Heute Nacht oder nie …“ stellte das sopranistische Sangestrio zur Wahl. Natürlich, man war für „heute Nacht“, denn die zeigte sich höchst ergiebig. Neunzehn der insgesamt zwanzig Titel nämlich bezeugten die Alleinherrschaft der dunklen Tageszeit zur Aktivierung aufkommender Lust- und Liebesgefühle. Ein Einziger nur ließ schamhaft die Sonne über amouröses Geschehen scheinen. Und so wurde denn melodieselig und tränenreich durch Liebe und Glück geschmerzt, geschmust und geschmachtet, doch so manch sinnlich verlockendes Dahinschmelzen führte schnurstracks hinein in eine tränendrüsige Sehnsuchts-Katastrophe mit obligatem Abschiedsschmerz. Das Schmeichelpotenzial aus „Buona Sera“, aus der Edelversion „Santa Lucia“, der kuscheligen Traumversion eines „Abends in der Taverne“ und einer „Nacht in Monte Carlo“, erbrachte mit stimulierendem Schmelz in sopranistischem Dreiklang hörbar den Beweis, dass die „Nacht nicht nur zum Schlafen“ da ist. Deshalb wohl schlug Barbara Buffy, in einer Mischung aus wohlig dunkel timbriertem, facettenreichen Mezzo und erotisierender Entdeckungslust zwar vor, „Komm wir gehen dem Schein des Mondes nach“, bevorzugte dann aber doch den Alleingang. Sicher ist sicher! Im Duett mit Anna-Maria Thoma, einem Fixstern stimmlichen Hochglanzvolumens, wurde mit Offenbachs „Barcarole“ – dem mondschein-glamourösen Gondelduett aus „Hoffmanns Erzählungen“ – gar Opernflair ins nächtliche Spiel gebracht. „In einer Nacht im Mai“ sagte sich die Sopranistin aber dann: „I could have danced all night“ und tanzte, vokale Flammen werfend, solo und mit Fortissimoglanz durch die emotionalen Turbulenzen der „Fair Lady“. Brigitte Thoma widmete sich vorwiegend dem Serenaden-Parlando liebenswert melancholischer Italianita, wie sie sinnlichkeits-trunken singt und freudestrahlend seufzt. Mal nostalgisch verklärt, mal zeigefingernd welterklärend. Die Liebe natürlich führte Regie im ewig sich erneuernden Rhythmus gleichbleibender Geschlechterkampf-Parabeln. Ob nun allnächtlich mit den „Capri-Fischern“ auf der Suche nach ihrer bella-Marie, oder dem Dolce-Napoli-Abendsegen des „O Sole mio“ - es musste doch auch mal Tag werden. Wurde es auch. Wenn auch nur ein einziges Mal. Laut Udo Jürgens allerdings, ging sogar „Immer, immer wieder die Sonne auf“. Ein Gefühlsfeuerwerk für alle nachtaktiven Liebeskummler und Traurigkeitszerbrechler. Zu danken dem girliehaften Charme dreier Sangesdiven, die mit nostalgischem Flair das Herz-zu-Herz-Ideal des Ewigweiblichen in Ehren hielten.

