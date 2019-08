18:00 Uhr

Lieber "Neun gegen Neun" als gar kein Fußballspiel

Kreis-Spielleiter Franz Bohmann ist ein Freund der neuen Spielform „Neun gegen Neun“. Was er gut findet und wo die Beschränkungen dieses Modells liegen.

Von Alois Thoma

Wie viele Mannschaften haben Sie in diesem Sommer in wie viele Spielklassen des Fußball-Kreises Donau eingeteilt, Herr Bohmann?

Franz Bohmann: Im gesamten Spielkreis Donau haben vier Spielleiter insgesamt 270 Mannschaften aus 202 Vereinen in 20 Ligen eingeteilt. Diese Ligen teilen sich von oben nach unten auf in zwei Kreisligen, vier Kreisklassen, vier A-Klassen, sechs B-Klassen und vier Reserve-Gruppen. Ich hatte persönlich die beiden Kreisligen und die B-Klasse Nord 2 einzuteilen.

Gibt’s da besondere Schwierigkeiten, die zu lösen sind?

Bohmann: Etwas kompliziert wird es, wenn Vereine mit ihren beiden Mannschaften in zahlenmäßig unterschiedlich starken Spielgruppen und zusätzlich gegen verschiedene Kontrahenten spielen. Mannschaften in einer 15er-Liga beginnen zum Beispiel schon eine Woche früher als ihre zweiten Mannschaften in einer 14er-Liga. Deshalb kommt es zu Schwierigkeiten, vor allem an den ersten paar Spieltagen. Es konnte aber bei der Spieleinteilung insgesamt eine Übereinstimmung bis zu 95 Prozent erzielt werden.

Wie viele Stunden Arbeit waren erforderlich, bis auch der letzte Termin stand?

Bohmann: Die vier Spielgruppenleiter im Kreis mussten von der Erstellung des Rahmenterminkalenders über die Spielklassen- und Spiel-Einteilungen über 100 Stunden Arbeitszeit aufwenden.

Wie häufig haben Vereine Sonderwünsche geäußert?

Bohmann: Die Zahl der Sonderwünsche dürfte gut über 200 liegen. Die Vereine konnten bereits bei den Mannschaftsmeldungen im Juni ihre besonderen Wünsche eintragen. Wenn möglich, wurden sie hier schon berücksichtigt. Nach der Erstellung und Zusendung des vorläufigen Spielplans hatten die Vereine etwa zehn Tage Zeit, gewünschte Änderungen dem Spielleiter mitzuteilen. Hier konnte der Heimverein bestimmen, ob er am Samstag oder am Sonntag und zu welcher Uhrzeit er spielen will.

Konnten alle Wünsche berücksichtigt werden? Und was hat eigentlich Vorrang bei der Einteilung?

Bohmann: Es konnten nicht alle Wunschvorstellungen erfüllt werden. Zum Beispiel ist es einfach nicht möglich, einem Verein in einer 14er-Liga einen freien Spieltag zu gewähren. Dass Vereine gemeinsame Auswärts- und Heimspiele mit beiden Mannschaften bestreiten können, hatte für uns oberste Priorität. Das ist uns heuer auch sehr gut gelungen.

Was war denn in Ihrer sechsjährigen Amtszeit als Spielleiter der ausgefallenste Wunsch?

Bohmann: Ein Verein in einer 15er-Liga war mit der Einteilung der Spiele nicht einverstanden. Er hatte als erstes Spiel ein Auswärtsspiel, anschließend spielfrei und trat dann erneut auswärts an. Somit war sein viertes Saisonspiel des erste Heimspiel. Dieser Verein war mit dem ersten Saisonspiel einverstanden, wollte aber ab dem zweiten Spiel eine gesamte neue Planung in der Liga. Auf meine Frage, was wohl die restlichen 14 Mannschaften dazu sagen würden, konnte man mir keine Antwort geben.

Erstmals gibt es die B-Klassen als Flex-Modell. Werden alle Gruppen nach diesem Modell spielen?

Bohmann: Nicht alle, nein. Im Spielkreis Donau sind sechs B-Klassen vertreten. Vereine aus vier B-Klassen und allen vier Reserven-Ligen haben sich für die Einführung des Flex-Modells entschieden.

„Die Spielgruppenleiter mussten über 100 Stunden Arbeitszeit aufwenden.“Von den 270 Mannschaften im schwäbischen Fußball-Kreis Donau treten ein paar erstmals als Neuner-Team an. Spielleiter Franz Bohmann ist ein Freund des Flex-Modells, das auch unter der Bezeichnung Norweger-Modell bekannt ist. „Ich appelliere an die Verantwortlichen, als Vorbilder zu agieren.“ Bild: Ernst Mayer

Wo sehen Sie Vorteile dieses Modells?

Bohmann: Die Vereine können jetzt mit verminderter beziehungsweise variabler Spielerzahl ihre Meisterschafts- und Freundschaftsspiele über das gesamte Jahr oder jedes Wochenende neu festlegen. Es können somit Spielausfälle vermieden und die Bildung von Spielgemeinschaften verhindert werden.

Und wie läuft das im Einzelfall ab?

Bohmann: Die Mannschaftsstärke als Standard ist entweder elf oder neun Spieler. Bis spätestens zwei Wochen vor Saisonbeginn teilt der betroffene Verein dem zuständigen Spielleiter zum Beispiel mit, dass er über die ganze Saison mit einer Mannschaftsstärke von neun Spielern spielen möchte. Einschränkungen sind: Die Mannschaft besitzt dann kein Aufstiegsrecht mehr und eine erste Mannschaft kann keine Neuner-Mannschaft melden. Ein anderes Beispiel: Die Mannschaften können auch zwei Tage vor dem Spiel eine abweichende Spieleranzahl auswählen. Die Mannschaft, welche die Anzahl der Spieler auf neun ändern möchte, steht in der Pflicht, ihren Gegner und den Spielleiter zu benachrichtigen. Eine Zustimmung des Gegners ist nicht erforderlich. Die beiden Mannschaften haben jederzeit auch die Möglichkeit, sich unmittelbar vor dem Spiel auf eine andere Mannschaftsstärke zu einigen. Bei Neun gegen Neun beträgt die Spielzeit übrigens zweimal 40 Minuten.

Wenn jetzt ein Verein mit neun Mann spielen will, der Gegner aber mit elf, wer kommt dann zum Zug?

Bohmann: Hat ein Verein bereits vor Saisonbeginn eine Mannschaftsstärke von neun Spielern gemeldet, so weiß der Gegner, dass auch er das Spiel mit neun Spielern zu bestreiten hat. Wird spätestens zwei Tage vor Spielbeginn dem Gegner schriftlich mitgeteilt, mit neun Spielern spielen zu wollen, so hat er diesem Wunsch nachzukommen.

Können Sie sich vorstellen, dieses Flex-Modell eines Tages auch auf darüber liegende Klassen zu übertragen?

Bohmann: In den Durchführungsbestimmungen des Verbands-Spielausschusses ist klar geregelt, dass das Flex-Modell in den untersten zwei Spielklassen eines Kreises und im nichtaufstiegsberechtigten Spielbetrieb Anwendung finden darf. Im Kreis Donau sind das die B- und A-Klassen. Der überwiegende Anteil der Vereine mit Herrenspielbetrieb hat zwei Mannschaften im Spielbetrieb. In der Regel spielen die zweiten Mannschaften der Vereine in der B-Klasse oder im Reserven-Spielbetrieb. Deshalb besteht momentan nicht das Bedürfnis, in den A-Klassen mit verminderter Spielerzahl anzutreten.

Mehrere Vereine sind in der jüngsten Vergangenheit mit ihren zweiten Mannschaften eine Spielgemeinschaft eingegangen. Hoffen Sie, dass dieser Trend durch die Flex-Klassen gestoppt werden kann?

Bohmann: Ja. Im Spielkreis Donau haben wir jetzt drei Vereine, die ihre zweiten Mannschaften wegen Spielermangels als Neuner-Mannschaften gemeldet haben. Es wäre sonst eine Abmeldung der zweiten Mannschaft notwendig geworden. Im Kreis Donau haben wir dieses Spieljahr 20 gemeldete Spielgemeinschaften. Doch immer eine Spielgemeinschaft zu bilden, ist meines Erachtens nicht so einfach. Man kann jetzt auf das Flex-Modell ausweichen.

Haben Sie einen besonderen Wunsch für die am Wochenende beginnende Punktrunde in den unteren Amateur-Spielklassen?

Bohmann: Es sollte nicht mehr vorkommen, dass – wie im Spieljahr 2018/2019 geschehen – sieben Spielabbrüche in unserem Spielkreis zu verzeichnen sind. Ich appelliere hier insbesondere an die Verantwortlichen der Vereine, hauptsächlich an die Personen, die sich während des Spiels in der Coachingzone aufhalten, als Vorbilder zu agieren. Ich wünsche uns allen interessante, spannende und faire Spiele.

Themen Folgen