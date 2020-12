vor 23 Min.

Liebesbeziehung vorgespielt: 58-Jähriger wird um 10000 Euro betrogen

Ein 58-Jähriger Mann aus Günzburg hat 10000 Euro verloren, weil er auf eine Betrügerin hereinfiel, die ihm eine Liebesbeziehung vorgegaukelt hat.

Ein 58-jähriger Mann hat am Dienstag Anzeige bei der Polizeiinspektion Günzburg erstattet, weil er auf eine Betrügerin hereingefallen war, die ihm eine Liebesbeziehung vorgespielt hatte.

Über eine Dating-Plattform im Internet ist der Mann laut Polizei bereits im Juli dieses Jahres auf eine angeblich 36-jährige Philippinin aufmerksam geworden, die das Vertrauen des 58-Jährigen gewann und schließlich angab, aus China zu ihm reisen wollen. Für die Finanzierung der Reise nach Deutschland hatte der 58-Jährige bereits über 10000 Euro vorgestreckt.

Philippinin wurde angeblich bei der Ausreise festgenommen

Am Tag des angeblichen Reiseantritts der Philippinin erhielt der Mann eine Nachricht, wonach sie bei der Ausreise festgenommen worden sei. Demnach hätte die Frau deklarierten Schmuck dabei gehabt, woraufhin er jetzt nochmals 2850 Euro überweisen solle. Daraufhin wurde er stutzig und unterließ weitere Überweisungen.

In der Folge kam er über die Dating-Plattform jedoch noch mit einer angeblichen Französin in Kontakt, die ihm 142000 Euro als Schadenersatzzahlung für den vorausgegangenen Betrug in Aussicht stellte. Um dieses Geld jedoch zu erhalten, müsse der 58-jährige vorher für irgendwelche Gebühren wiederum in Vorleistung treten. Darauf fiel der Mann nicht mehr herein und brachte den Fall zur Anzeige. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei spricht von "Love Scamming"

Dieses Betrugphänomen ist bei der Polizei als „Love Scamming“ oder „Romance Scamming“ bekannt und beschäftigte die Ermittler vor allem Mitte des vergangenen Jahrzehnts. Danach ebbte die Welle ab und wurde von neueren Phänomenen wie beispielsweise den „Falschen Polizeibeamten“ abgelöst.



Mittlerweile erlebt die Geschichte der falschen Liebschaften wieder eine Art Comeback - das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West registrierte im Jahr 2020 bereits 43 Fälle. In vielen Fällen entstand dabei ein finanzieller Schaden bei den Geschädigten, so erbeuteten die Betrüger mit der Masche in 31 erfolgreichen Fällen über 390000 Euro. Im Landkreis Günzburg ergaunerten laut Polizei Love-Scamming-Betrüger in diesem Jahr in vier Fällen rund 30000 Euro. Es wurde nur ein weiterer Fall angezeigt, bei dem es bei einem Versuch blieb.

Opfer trauen sich oft nicht Anzeige zu erstatten

In diesem Phänomenbereich wird von einer hohen Dunkelzahl an Fällen ausgegangen. Die Opfer trauen sich aufgrund der intimen Details aus der Kommunikation oft nicht, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Die Polizei empfiehlt, grundsätzlich Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld zu überweisen oder auf sonstige Forderungen einzugehen. Gerade im Internet tummelten sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Die Polizei rät, immer misstrauisch bei unglaublichen Angeboten zu sein. (zg)

