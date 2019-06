08.06.2019

Line Dance im Schützenhaus

Hochklassige und authentische Country-Music hat das Leipheimer Publikum begeistert

Einen Abend mit hochklassiger Country-Music haben die Die Hee Haw Pickin’ Band und Tish Hinojosa dem begeisterten Publikum im Leipheimer Schützenhaus geboten. Die Band präsentierte ihre neueste CD „Buckin’ & Wyninn’ – Hee Haw goes Bakersfield“ und erinnerte damit an viele Legenden des legendären Bakersfield Sound, einer Stilrichtung innerhalb der großen Familie der Country-Music.

Rund um das 150 Kilometer nordöstlich von Los Angeles gelegene Bakersfield entstand in den 1940-er Jahren eine lebendige Musikszene, die von der ländlichen Musik der Okies geprägt war. Heute hat Bakersfield zwar viel von seiner einstigen Bedeutung verloren, aber bei „Let’s go Honky Tonkin’“ brannten die sechs Musiker der Hee Haw Pickin’ Band ein wahres Feuerwerk an klassischem Bakersfield Sound ab, aber auch bekannte Honky Tonk & Western Swing Nummern rundeten das Programm der Band ab. Gefreut hat dies auch die zahlreichen Tänzerinnen und Tänzer, welche den „dance floor“ fast den ganzen Abend für Line Dance oder Texas Two Step fleißig nutzten. Der Band ist es hoch anzurechnen, dass sie keinen modernen Trends folgt, sondern Country-Music so spielt, wie sie damals geklungen hat – authentisch, aber nicht angestaubt.

Zwischen den beiden Sets der Band kam mit Tish Hinojosa aus San Antonio, Texas, eine begnadete Singer-Songwriterin auf Einladung der veranstaltenden Country & Western Friends nach 14 Jahren wieder nach Leipheim. Nur mit ihrer Gitarre trug Tish Hinojosa ihre Songs in englischer und spanischer Sprache vor und zog die Besucher mit ihrer wunderbaren Stimme schnell in den Bann. Da sie auch für einige Jahre in Hamburg gelebt hatte, überraschte sie die Fans – die bis aus Wuppertal oder Kassel nach Leipheim gekommen waren – zum Abschluss ihres Auftrittes mit dem Hans-Albers- Klassiker „Das Herz von St. Pauli“ und bekam dafür großen Beifall.

Am Freitag, 19. Juli, organisieren die Country & Western Friends dann eine Country Summer Night, bei der US-Country-Star Kim Carson und ihre Band wieder ins Schützenhaus kommen. (zg)

