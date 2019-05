vor 48 Min.

Live-Blog: Die Europawahl im Landkreis Günzburg

Die Europawahl 2019 geht auch im Landkreis Günzburg in den Endspurt.

Welche Gemeinde zählt am schnellsten aus, wo sind die Hochburgen der Parteien und was sagen Politiker aus der Region zu den Ergebnissen? Alles zur Europawahl im Landkreis Günzburg in unserem Live-Blog zur Europawahl 2019.

Von Rebekka Jakob

18:00: Nicht geht mehr - die Wahllokale schließen jetzt. Wir warten auf die ersten Ergebnisse - 2014 waren die Winterbacher am schnellsten mit dem Auszählen. Mal schauen, wer diesmal die Nase vorne hat.

17.30 Uhr: Um 18 Uhr schließen die Wahllokale im Landkreis Günzburg, gegen 18.30 Uhr werden die ersten Ergebnisse erwartet. Für den Wahldienst in den Redaktionen der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten hat die Arbeit schon begonnen. Ergebnisse und Reaktionen gibt es heute den Abend über hier.

In der GZ-Redaktion hat der Wahldienst begonnen - die Tabelle wartet auf die aktuellen Ergebnisse und auf Facebook informieren wir ebenfalls. Bild: Rebekka Jakob

Themen Folgen