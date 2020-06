vor 17 Min.

Lkw-Fahrer manipuliert AdBlue-Anlage

Beamte bemerken an der Rastanlage Burgauer See an der der A8 eine manipulierte AdBlue-Einrichtung.

Während einer Kontrolle an der Autobahn-Raststätte Burgauer See haben Beamte der Verkehrspolizei Neu-Ulm am Mittwochabend an einem Sattelzug mit kroatischer Zulassung eine manipulierte AdBlue-Einrichtung festgestellt. Da der 23-jährige Fahrer keine Tankbelege für AdBlue besaß, überprüften die Beamten des Schwerverkehrstrupps den Lastwagen. Sie fanden im Fußraum des Fahrzeugs einen sogenannten AdBlue-Emulator, der bewirkt, dass keine Abgasreinigung stattfindet. Laut Polizei spart der Betreiber eines solchen Fahrzeugs durch die vorgegaukelte bessere Abgasnorm einen erheblichen Teil der Mautgebühren. Der Fahrer gab die Verwendung des illegal eingebauten Geräts sofort zu. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Computerbetrugs. Gegen die Halterfirma wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Den Sattelzug stellten die Beamten sicher. Die Polizei erhob Sicherheitsleistungen in vierstelliger Höhe. (zg)

Zur Info: AdBlue verringert bei Dieselfahrzeugen den Ausstoß von Schadstoffen, indem es gefährliche Stickoxide beinahe vollständig in Wasserdampf und Stickstoff umwandelt. Die ungiftige Flüssigkeit besteht zu zwei Dritteln aus demineralisiertem Wasser und zu einem Drittel aus Harnstoff. Wenn der AdBlue-Tank leer ist, lässt sich ein Dieselfahrzeug aufgrund gesetzlicher Vorschriften normalerweise nicht mehr starten.