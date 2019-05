vor 51 Min.

Lkw mit Anhänger rollt ungebremst die Straße hinunter

In Bibertal hat sich am Mittwochnachmittag ein Lastwagen selbstständig gemacht.

Ein Lastwagen mit Anhänger ist in Bühl plötzlich von selbst losgerollt. Das Fahrzeug hat mehr als 50 000 Euro Schaden verursacht.

In Bühl hat sich am Mittwochvormittag ein abgestellter Lkw mit Anhänger selbstständig gemacht und hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, rollte das Gespann die Straße „Grogelhofen“ hinunter, kam nach etwa 100 Metern von der Fahrbahn ab und durchbrach die Zäune zweier Gärten. Anschließend kam der Lkw mit Anhänger an der massiven Betonsäule eines Hoftores zum Stillstand. Zur Bergung des Gespannes musste ein Autokran hinzugezogen werden.

Polizei: Lkw war nicht richtig gesichert

Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Lkw aufgrund eines Bedienungsfehlers nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert war. Der entstandene Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung etwa 50 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben – insbesondere ein Mann, der nach dem Unfall den Motor des Lkws abstellte – werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (zg)

Themen Folgen