Logistik: Leipheim liefert Lebkuchen in die Läden

Plus Das Unternehmen B+S hat eine 10000 Quadratmeter große Halle im interkommunalen Gewerbegebiet Areal Pro gemietet. Produkte eines bekannten Herstellers aus der Region werden jetzt in Leipheim verladen.

Wer kennt es nicht? Ab Mitte August sind die ersten Lebkuchen und andere Weihnachtsbäckereien in den Supermarktregalen vorzufinden. Was auf den ersten Blick ein mittlerweile gewöhnliches Warenangebot in den Sortimenten ist, zieht auf den zweiten einen enormen logistischen Aufwand nach sich. Denn Lebkuchen und Co. haben spezielle Lageranforderungen.

Die Produktionsstätte von Lambertz steht in Neu-Ulm

„Schokolade hat seine beste Produkteigenschaft bei 16 Grad“, erklärt Marc Hinz von der Lambertz-Gruppe. Das Traditionsunternehmen produziert an sieben Standorten, die größte Produktionsstätte steht in Neu-Ulm. „Wir beliefern den gesamten deutschen Lebensmittelhandel, haben aber auch europa- und weltweit unsere Abnehmer.“ Die Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH & Co. KG ist einer der führenden deutschen Hersteller für Backwaren und der Weltmarktführer bei Herbst- und Weihnachtsgebäck. Lambertz hat über 4000 Mitarbeiter.

Auf 10 000 Quadratmetern stapeln sich Lebkuchen und Schokolade

Ein großes Produkt- und Kundenportfolio hat aber nicht nur einen großen Konkurrenzkampf in der Lebensmittelindustrie zur Folge. Auch die Logistik muss möglichst effizient aufgestellt sein. Um das im schwäbischen Raum für die Firma Lambertz zu gewährleisten, wurde nun die Logistikfirma B+S beauftragt. Sie mietet seit ein paar Monaten eine Lagerhalle im interkommunalen Gewerbepark Areal Pro an. Zuletzt wurden Regale und eine Hallen-Kühlung eingebaut. Die Ausmaße sind gewaltig: Auf 10000 Quadratmetern stapeln sich Millionen von Lebkuchen und anderen Schokoladenprodukten bei besagten konstanten 16 Grad und warten darauf, in die Lastwagen verladen zu werden. „In vier Wochen haben wir 20000 Paletten bewegt,“ erklärt Geschäftsführer und Firmengründer Stefan Brinkmann bei der Feier zur Standorteröffnung.

Leipheim ist der zweite bayerische Standort des Unternehmens

Die Logistikfirma B+L ist inhabergeführt und kommt aus Ostwestfalen. Nach Nürnberg im letzten Jahr ist Leipheim nun der zweite Standort in Bayern. „Es war eine relativ kurzfristige Entscheidung. Wir haben rasch auf die Wünsche unseres Kunden Lambertz reagiert.“

Viele Bürger sehen gewerbliche Ansiedlungen von Lagerhallen in derartig großer Dimension kritisch gegenüber. Brinkmann hält dagegen, es werde häufig argumentiert, dass Logistik zwar viel Fläche verbraucht und dafür wenig Arbeitsplätze schafft. Doch das stimme nicht. „Wir haben sogar ein Problem, am heimischen Markt ausreichend Personal zu finden.“ B+S wirbt deshalb seine Mitarbeiter überwiegend in Polen an. „Ohne sie könnten wir nicht an deutschen Standorten bleiben.“ Außerdem seien heimische Produktionsstätten auf Logistikflächen in der Region angewiesen. In Leipheim hat das Unternehmen vorerst 15 Mitarbeiter eingestellt. Weitere sollen folgen, sofern Aufträge und Kunden die Kapazität der neuen Halle weiter auslasten.

In der Hochsaison müssen die Lebkuchen pünktlich geliefert werden

Für Marc Hinz von der Lambertz-Gruppe ist klar: Das Lebkuchengeschäft ist nur ein Saisongeschäft, auch wenn die ersten Dominosteine und Stollen bereits ab Mai produziert werden. Umso wichtiger sei deshalb eine enge Verzahnung von Produktion und Logistik. Schließlich müssen die beladenen Lastwagen in der Hochsaison pünktlich rollen. „In Leipheim haben sich Mittelstand und Mittelstand getroffen.“

