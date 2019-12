vor 60 Min.

Lucky Bike übernimmt das AFS Fahrradland in Günzburg

Die Mitarbeiter werden übernommen. Der neue Eigentümer sucht Verstärkung fürs Team. Bald hat Lucky Bike 29 Filialen.

Der Geschäftsbetrieb der AFS Fahrradland GmbH in Günzburg wechselt den Besitzer. Seit vergangenen Sonntag betreibt die Lucky Bike.de GmbH mit Sitz in Bielefeld das Traditionsunternehmen. Alle Mitarbeiter werden übernommen. Das Geschäft soll weiter ausgebaut werden, Lucky Bike sucht noch Verstärkung fürs Team.

Die Firmengründer und Geschäftsführer sowie alle erfahrenen Führungskräfte sind weiterhin für das Fahrradgeschäft tätig. So bleibt der hohe Schatz an Erfahrung erhalten. Die Firma AFS Fahrradland GmbH zählt zu einem der erfolgreichsten Geschäfte seiner Art in der Region.

Persönliche Gründe haben den Ausschlag gegeben

Die Gesellschafter haben aus rein persönlichen Gründen nun den Eigentümerwechsel vollzogen. Lucky Bike ist ein deutschlandweit tätiges Fahrradfachgeschäft mit einem großen Online-Shop. Durch den Erwerb des Ladens in Günzburg und eine weitere Filiale steigt die Anzahl der Niederlassungen Anfang 2020 auf 29 Filialen.

