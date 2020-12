10:41 Uhr

Ludwig Glöckler war ein versierter Mitarbeiter der Günzburger Zeitung

48 Jahre lang schrieb Ludwig Glöckler aus Oxenbronn für die Lokalzeitung. Er war ein Fachmann für Landwirtschaft und erfahren in der Gemeinderats-Berichterstattung.

Von Irmgard Lorenz

Er hat zum damals noch kleinen, aber festen und unverzichtbaren Stamm unserer freien Mitarbeiter gehört: Ludwig Glöckler aus Oxenbronn. Unermüdlich war der leidenschaftliche Landwirt auch noch abends und an Wochenenden unterwegs, um für die Günzburger Zeitung zu berichten. Sein Spektrum war breit. Am Sonntag ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.

Als Ludwig Glöckler anfing, für seine Lokalzeitung zu schreiben, da dachte noch niemand an Computer. Mit Block und Stift ging er auf Termine, tippte dann daheim in Oxenbronn mit der Schreibmaschine seine Berichte auf das damals übliche Manuskriptpapier und warf es in den Redaktionsbriefkasten. Oder er kam, vor allem am Sonntag, wenn er mehr Zeit hatte, auch gerne in die Redaktion und unterhielt sich mit den Redakteuren. Fotografiert wurde mit einer analogen Kamera, die Filme – selbstverständlich schwarz-weiß – wurden im redaktionseigenen kleinen Fotolabor entwickelt.

Ludwig Glöckler am 5. Dezember 2012, seinem 80. Geburtstag in seinem Heimatort Oxenbronn. Bild: Bernhard Weizenegger

Schwäbisch sparsam drückte Glöckler bei einem Termin nur wenige Male auf den Auslöser, es würde schon ein brauchbares Bild dabei sein. Im Fotolabor wurde nur das verwendete Filmstück entwickelt, mit dem Rest in der Filmrolle fotografierten die freien Mitarbeiter bei den nächsten Terminen. Ihre Manuskripte wurden, wie damals alle eingesandten Texte überhaupt, von Redaktionsmitgliedern mit der Schreibmaschine neu erfasst und dabei redigiert, also eventuell ergänzt und per Feinschliff in die gewünschte Form gebracht.

Großes Interesse an der Blasmusik

Ludwig Glöckler berichtete nicht nur jahrzehntelang versiert über kommunale Belange aus den Sitzungen von Gemeinde- und Stadträten in Ichenhausen, Burtenbach und Waldstetten, er griff auch landwirtschaftliche Themen auf und ging gerne zu Bezirksmusikfesten und Jahreskonzerten der Blaskapellen.

Und so mancher Günzburger Landkreisbürger kaufte am Stand von Ludwig Glöckler auf dem Ulmer Wochenmarkt seine Kartoffeln aus Oxenbronn.

Walter Kaiser, einer der ehemaligen GZ-Redaktionsleiter, erinnert sich gerne an Ludwig Glöckler als immer freundlichen und gut gestimmten Mitarbeiter. „Er war eine Institution“, sagt Kaiser, „ein bewährter und immer zuverlässiger Mitarbeiter.“