14:00 Uhr

Manfred Büchele verlässt den Günzburger Stadtrat

Der SPD-Kommunalpolitiker gibt nach über 30 Jahren im Günzburger Stadtrat sein Amt ab. Wer jetzt seine Aufgaben übernimmt.

Von Rebekka Jakob

Vergangenen Herbst ist Manfred Büchele noch für 30 Jahre Mitarbeit im Günzburger Stadtrat ausgezeichnet worden – jetzt hat der SPD-Politiker sein Amt abgegeben. An der Sitzung des Stadtrats, in der über sein Ausscheiden und seinen Nachfolger abgestimmt wurde, nahm Büchele schon nicht mehr teil.

Es seien private und gesundheitliche Gründe, aus denen Büchele ein knappes Jahr vor den Kommunalwahlen sein Amt abgibt, sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig in der Sitzung. Manfred Büchele gehörte dem Günzburger Stadtrat erstmals von Juli 1972 bis Februar 1974 an, seit dem 1. Mai 1990 war er durchgehend im Stadtrat. Der gebürtige Günzburger habe bei den Wahlen teilweise Spitzenergebnisse eingefahren, sagte Jauernig – ein Beleg dafür, wie beliebt der SPD-Mann in seiner Heimatstadt ist und wie sehr seine kommunalpolitische Arbeit geschätzt wird. Lesen Sie dazu auch: Der Philosoph des Stadtrats

Experte für die Römer und das Heimatmuseum

Der promovierte Philosoph des Stadtrats, Buchautor und begeisterte Historiker engagierte sich im Integrationsbeirat und kümmerte sich um kulturelle Anliegen in der Stadt. Die Entwicklung des Heimatmuseums war Büchele bei seiner Arbeit ein besonderes Anliegen – viele Jahre stand er dem historischen Verein der Stadt Günzburg vor.

Als „Museums- und Römerexperte“ habe der SPD-Stadtrat an der konzeptionellen Neuausrichtung des Museums wesentlich mitgearbeitet. Außerdem engagierte sich Büchele bei Günzburg aktiv und im Partnerschaftskomitee Günzburg-Sternberk.

Fehlen wird im Günzburger Stadtrat Bücheles umfangreiches Wissen sowie seine besondere Art, Themen anzusprechen und zu analysieren. „Neben klaren Worten sind ihm auch die leisen Töne geläufig – und er beherrscht auch den Unterton.“ Er sei sich sicher, dass der scheidende Stadtrat zwar keine Laudatio gewollt habe, so Jauernig. „Aber wer sich über so viele Jahre so engagiert einbringt, der muss auch zum Abschied ehrende und dankende Worte bekommen dürfen.“

Heinrich Pirschle rückt in die SPD-Fraktion nach

Nachfolger von Manfred Büchele wird Heinrich Pirschle, der als nächster auf der SPD-Stadtratsliste stand. Pirschle übernimmt außerdem Bücheles Aufgaben als Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss und im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Verkehr des Stadtrats. Als Stellvertreter ist Pirschle zudem für den Haushaltsausschuss, den Hauptausschuss, den Bau- und Umweltausschuss sowie den Kultur-, Jugend- und Sportausschuss vorgesehen, sollte einer seiner Fraktionskollegen der SPD bei den entsprechenden Sitzungen verhindert sein. (rjk)

Themen Folgen