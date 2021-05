Mann betritt mit Waffe Tankstelle in Ichenhausen: Großeinsatz für die Polizei

Anschließend stieg er in ein fremdes Auto und wollte sich nach Hause fahren lassen. Ein Großaufgebot der Polizei suchte nach dem Mann im Bereich Ichenhausen.

Die Polizei hat am späten Samstagnachmittag einen Anruf einer Tankstellenmitarbeiterin aus Ichenhausen erhalten: Ein augenscheinlich angetrunkener Mann sei soeben mit einer Pistole in der Tankstelle gewesen und habe sich als Polizeibeamter ausgegeben. Bedroht worden sei sie aber nicht. Dann habe er sich in ein fremdes Auto gesetzt und den Fahrer gebeten, ihn nach Hause zu fahren, der ihn kurz darauf wieder aus dem Auto geworfen habe.

Durch ein Großaufgebot an Polizeikräften konnte der verwirrte 37-Jährige, der offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, in Ichenhausen widerstandslos festgenommen werden. Bei ihm wurde eine ungeladene Schreckschusswaffe gefunden. Er musste durch die Polizei im Bezirkskrankenhaus Günzburg untergebracht werden. Ihn erwarten mehrere Anzeigen. (AZ)

