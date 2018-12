vor 41 Min.

Mann geht mit Wasserwaage auf Paketfahrer los

Ein 40-Jähriger griff einen Paketfahrer an und musste deshalb vor Gericht.

Das Opfer hatte dem Angeklagten die Vorfahrt genommen. Dann eskalierte der Streit. Nun musste sich der 40-Jährige vor Gericht verantworten.

Von Wolfgang Kahler

Eigentlich war es ein ziemlich alltäglicher Vorfall: Ein Paketfahrer nimmt einem anderen Autolenker in Thannhausen die Vorfahrt. Weil der Kosovare am Steuer des Autos danach völlig ausrastete und mit einer Wasserwaage auf den Paketfahrer losging, stand er jetzt vor dem Günzburger Amtsgericht.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen den Angeklagten war nicht von Pappe: Gefährliche Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung. Wegen Einspruchs gegen den Strafbefehl musste sich der aus dem Kosovo stammende 40-Jährige nun vor Amtsrichter Martin Kramer verantworten.

Vollbremsung an der Kreuzung

Im Juni war der Angeklagte mit dem Opfer, einem Paketfahrer heftig aneinander geraten. Der hatte den Kosovaren an einer unübersichtlichen Kreuzung zu einer Vollbremsung gezwungen.

Zunächst blieb es beim Wortgefecht, bei der es auch zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen sei. Erst eine halbe Stunde später trafen sich die Kontrahenten wieder, diesmal in einem Geschäft mit Paketshop.

Inzwischen hatte sich der Angeklagte mit einer Wasserwaage „bewaffnet“. „Ich wollte ihn zur Rede stellen“, räumte der Angeklagte ein, warum ihm der Gegner einen Stinkefinger gezeigt habe. Als der Paketfahrer von der Toilette kam, eskalierte die Auseinandersetzung. Der Angeklagte erklärte mit einem „Filmriss“, dass er nicht mehr wisse, was dann passiert sei. Aber der verhängnisvolle Schlag mit der Wasserwaage, der dem Paketfahrer eine blutige Kopfplatzwunde einbrachte, könne passiert sein. Nach diesem Gewaltausbruch habe er dem Geschäftsinhaber zugerufen, er solle die Polizei alarmieren und ging zu seinem Auto.

Zwei Männer fixierten den Angreifer, bis die Polizei kam

Wegfahren konnte er nicht. Der Paketfahrer, ein früherer Kampfsportler, der aus Armenien stammt, holte ihn zusammen mit einem Syrer, der gerade für den Job ausgebildet wird, aus dem Wagen heraus, brachten ihn zu Boden und fixierten den Angreifer, bis die Polizei kam.

Ärger bekam die Dolmetscherin bei der Zeugenaussage des Armeniers. Verteidiger Reinhard Metzger (Thannhausen) warf ihr vor, Fragen und Antworten nicht korrekt zu übersetzen und auch Richter Kramer musste die Dolmetscherin mehrfach ermahnen. Dann ging es ganz schnell: Alle Prozessbeteiligten verzichteten auf drei weitere geladene Zeugen, um die Verhandlung nicht weiter in die Länge zu ziehen. Der Vorwurf der Bedrohung wurde fallen gelassen, weil es für die typische Bewegung des Halsabschneidens durch den Angeklagten keine schlüssige Beweislage gab. Die Staatsanwältin sah nur einen minder schweren Fall der Körperverletzung, denn die benutzte Wasserwaage sei nur leicht gewesen: „Es ist zwar viel Blut geflossen“, sagte sie, „aber es war nicht lebensgefährlich.“ Sie beantragte eine Geldstrafe von 3600 Euro. Anwalt Stefan Mayer, der den verletzten Paketfahrer vertrat, schloss sich diesem Antrag an. Eine alltägliche Verkehrssache sei eskaliert, sagte Verteidiger Metzger, der seinen Mandanten in einer psychischen Ausnahmesituation sah.

Schmerzensgeld und eine Entschuldigung





Eine Geldstrafe reiche aus, zumal der Angeklagte bereits 1000 Euro Schmerzensgeld gezahlt und sich beim Opfer entschuldigt hatte.

Es blieb bei der Geldstrafe, aber der Angeklagte sei „haarscharf an einer Haftstrafe vorbei geschrammt“, begründete Richter Martin Kramer sein Urteil, das nur wegen des Geständnisses des bisher unbescholtenen Mannes und weil er einen Täter-Opfer-Ausgleich geleistet habe, so milde ausfallen könne. Trotzdem gebe es für ein derartiges Verhalten keine Rechtfertigung.

Themen Folgen