13:07 Uhr

Mann geht nach Schlägerei in Leipheim auch auf Polizisten los

Ein Mann ging Samstagnacht in einem Lokal in Leipheim auf mehrere andere Gäste los. Als Polizisten eingreifen wollten, griff der Schläger auch sie an.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr ist die Polizei zu einer Auseinandersetzung vor einem Gasthof an der Ulmer Straße in Leipheim gerufen worden. Nach Angaben der Beamten trafen sie einen 25-Jährigen an, der angab, von einem 37-Jährigen geschlagen worden zu sein. Währenddessen kamen mehrere Personen schreiend aus dem Lokal gelaufen. Darunter waren auch der 37-Jährige und ein 28-Jähriger, die sich in einer Art „Boxerstellung“ gegenüber traten, um sich gegenseitig zu schlagen.

Polizei braucht in Leipheim Pfefferspray

Die Polizisten gingen dazwischen. Daraufhin begann der 37-Jährige, die Einsatzkräfte zu beleidigen und dann auf sie einzuschlagen. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray brachten die Beamten die Lage unter Kontrolle. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Im Anschluss stellten die Polizisten einen weiteren Mann fest, der von dem 37-Jährigen geschlagen worden war. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. (zg)

