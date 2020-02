vor 46 Min.

Mann läuft auf B16

Er war plötzlich aufgesprungen

Am Samstag um 23.50 Uhr ist ein 52-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße B16 von Günzburg in Richtung Gundelfingen unterwegs gewesen. Auf Höhe Birkenried sprang plötzlich ein Fußgänger vom rechten Fahrbahnrand auf und lief auf die Straße, meldet die Polizei. Der 52-Jährige konnte gerade noch nach links ausweichen, streifte den Fußgänger jedoch mit dem rechten Außenspiegel seines Autos, der dadurch abgerissen wurde. Der Fahrer hielt nach dem Zusammenstoß sofort an, konnte den Fußgänger aber nicht finden, heißt es weiter im Pressebericht. Die Unfallstelle wurde daraufhin mit mehreren Streifen der Polizei und vom Rettungsdienst abgesucht. Im Rahmen der Suche konnte dann der Fußgänger, ein 27-Jähriger, im Grünstreifen liegend gefunden werden.

Der Mann hatte eine starke Prellung an der rechten Hand, war aber ansonsten unverletzt. Bei ihm wurde ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Alkoholtest erbrachte einen Wert von mehr als zwei Promille. Warum er sich auf der Bundesstraße aufgehalten hatte, konnte er nicht erklären. Der 27-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Dillingen eingeliefert. (zg)

