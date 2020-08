vor 48 Min.

Mann spricht Kind auf Spielplatz an: Polizei braucht Hinweise

Die Beamten gehen einem Vorfall auf dem Kinderspielplatz am Zeiterweg in Hochwang nach. Der Mann soll das Kind auch am Handgelenk angefasst haben.

Auf einem Kinderspielplatz in Hochwang (Zeiterweg), einem Ortsteil von Ichenhausen, ist am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein Mädchen von einem Mann mit augenscheinlich schwarzafrikanischer Herkunft in gebrochenem Deutsch angesprochen und am Handgelenk umfasst worden.

Der Mann wurde von dem Kind als kräftig mit einer Größe von etwa 1,70 Meter beschrieben. Zudem hätte er eine Glatze und wäre mit einer weiten Sporthose sowie einem weißen Nike-T-Shirt bekleidet gewesen. Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegen. (zg)

Themen folgen