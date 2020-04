vor 19 Min.

Mann stirbt in Kreisklinik an Corona-Virus

In der Günzburger Kreisklinik ist nach Angaben des Landratsamtes ein Mann gestorben, der am Coronavirus erkrankt war.

79-Jähriger ist zweites Todesopfer im Kreis Günzburg, dessen Tod mit dem Virus in Zusammenhang steht. Inzwischen haben sich nachweislich 173 Personen infiziert.

Das Landratsamt Günzburg meldete am Freitagnachmittag den zweiten Corona-Toten im Landkreis. Der 79 Jahre alte Mann sei zwar nicht wegen Coronaverdachts in die Kreisklinik nach Günzburg gekommen, aber an Covid 19 gestorben – einer Lungenerkrankung, die durch das Virus ausgelöst wird.

Inzwischen gibt es im Vergleich zu Mittwoch 18 Personen mehr, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt haben. Die aktuelle Zahl liegt somit bei 173 Personen im Kreis Günzburg. Die Verdachtsfälle sind um vier auf 45 gesunken, die Zahl der Personen in Quarantäne ist von Mittwoch auf Freitag von 240 auf 246 Personen gestiegen. Genesen sind laut Landratsamt 59 Personen, die infiziert waren. (zg/ioa)

