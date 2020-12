vor 17 Min.

Mann will Taxifahrt nicht zahlen und schlägt auf Fahrer ein

Ein 45-jähriger Mann ist mit einem Taxi von Günzburg nach Bubesheim gefahren. Schon auf dem Weg dorthin, benimmt er sich daneben. Am Ziel eskaliert die Situation.

Ein 45-Jähriger ist mit einem Taxi am Dienstagabend gegen 22 Uhr von Günzburg nach Bubesheim gefahren. Am Ziel weigerte sich der Fahrgast, die Taxifahrt zu bezahlen und griff von hinten den Taxifahrer im Fahrzeug an. Er schlug ihn nach Angaben der Polizei mehrfach mit der Faust gegen die Schulter. Bereits während der Fahrt hatte er den Taxifahrer massiv beleidigt. Als der 45-Jährige fliehen wollte, hielt ihn der Taxifahrer gemeinsam mit einem herbeigerufenen Kollegen fest.

Als die Polizei kam, versuchte der Mann zu flüchten, stürzte jedoch und zog sichdadurch Schürfwunden an Nase und Schulter zu. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei konnte er festgenommen und einem Atemalkoholtest unterzogen werden, der positiv verlief. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Vergehen der Leistungserschleichung, Körperverletzung und Beleidigung. (zg)

