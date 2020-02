15:02 Uhr

Mann wird am Ende des Faschingstreibens gegen Kopf getreten

In Großkötz gab es abends ein heftiges Gerangel vor einem Vereinsheim. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Der Kötzer Faschingsumzug am Sonntag ist nicht ohne Verletzte abgegangen. Gegen 15 Uhr kam es im Bereich der Ulmer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und Personen, die mutmaßlich zu einer Gruppe eines Faschingswagens gehörten. Bei der Auseinandersetzung stürzte der 19-Jährige und zog sich nach Angaben der Polizei eine leichte Verletzung zu. Gravierender ist die massive Körperverletzung, die sich am Abend in der Ortsstraße ereignet hat.

Dort waren zum Ende des Faschingstreibens gegen 20 Uhr vor einem Vereinsheim ein 44-Jähriger und ein 56-Jähriger mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Ihnen fielen fünf männliche Jugendliche und eine junge Frau auf, die eine Absperrbake mit sich trugen, die sich offensichtlich zuvor an einer Straßenabsperrung entfernt hatten. Der 44-Jährige und der 56-Jährige forderten die Personengruppe auf, die Absperrbake abzustellen. Das taten die jungen Leute zwar, aber sie pöbelten den 44-Jährigen an und beleidigten ihn.

Der Mann wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen und getreten

Der Ältere wollte dem 44-jährigen Mann helfen, konnte aber nicht verhindern, dass dieser aus der Gruppe der Jugendlichen heraus geschubst wurde, woraus sich laut Polizei ein Gerangel ergab und der 44-Jährige mehrfach von mindestens drei Tätern ins Gesicht geschlagen wurde.

Anschließend wurde der 44-Jährige von den Tätern zu Boden gebracht, und einer aus der Gruppe der Jugendlichen trat laut Polizeibericht mehrfach auf den am Boden liegenden Geschädigten ein, auch gegen dessen Kopf. Der 56-Jährige wurde bei dieser Auseinandersetzung ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete die Personengruppe vom Tatort.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Gegen die bisher unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, welche die beiden Auseinandersetzungen in Großkötz am Sonntagnachmittag oder am Abend beobachtet haben, bittet die Polizeiinspektion Günzburg, sich unter Telefon 08221/919-0 zu melden. (zg)

Lesen Sie auch:

Anwalt legt nach tödlicher Attacke am Kö Verfassungsbeschwerde ein

Themen folgen