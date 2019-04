12:00 Uhr

Marathon zum Saisonauftakt in Birkenried

Sechs Veranstaltungen werden innerhalb weniger Tage präsentiert. Was und wen das Kulturgewächshaus zu bieten hat.

Die Macher des Kulturgewächshauses Birkenried nehmen es sich immer wieder vor, weniger Auftritte in einen kurzen Zeitraum zu packen. Doch jetzt sei es wieder nicht gelungen, sagt Birkenried-Chef Bernhard Eber. Ein Überblick:

27. April, 20 Uhr: Das Orchestra Mondo nimmt die Besucher auf seiner Reise durch die Musikwelt mit. Immer auf Entdeckungstour spaziert das Quartett durch die Tangolandschaften, durch die Welt des Gypsy-Swing und der Musettes und taucht mit wilden Tänzen in den Balkan ein. Italienische Balladen laden zum Träumen ein und amerikanischer Swing entflammt das Fernweh. Heute verbinden die vier Musiker die Lust am Improvisieren mit fast schon vergessenen Melodien.

30. April, 19 Uhr: 23. Oldie-Night in Birkenried mit DJ PeeWee (fast ausgebucht). Ein Tanzabend mit den Oldies der 50er, 60er und 70er Jahre. Ein Abend, auf den schon viele Fans warten, um sich wieder in die Jugendzeit zurückzuversetzen. Hier wird von Anfang bis Ende getanzt, was die Sohlen herhalten. Offensichtlich vertreibt die Musik sämtliche Zipperlein. Für die richtigen Titel sorg DJ PeeWee alias Peter Wroblewski mit seiner fast unerschöpflichen Schallplattensammlung und vor allem seinem untrüglichen Gefühl, wie er die Gäste auf der Tanzfläche in Höchstform bringt. Eintritt frei, es wird gesammelt.

Am Tag der Arbeit ist die offizielle Saisoneröffnung

1. Mai, 10 bis 18 Uhr: Tag der offenen Tür und Saisoneröffnung in Birkenried. Blühende Gewächshäuser, Frühlingsmarkt und Imbiss im Hof, offene Galerien, Skulpturenpark, Live-Musik und Barbecue beim Kulturgewächshaus. Neben der brasilianischen Percussion mit Pimento auf dem gesamten Birkenried-Gelände spielt das aus Südafrika stammende Duo „Qadasi & Maghinga“ von 13 bis 16 Uhr auf der Biergarten-Bühne. Die beiden sind auf einem kurzen Deutschland-Trip auch in Birkenried zu hören.

3.-5. Mai: Aquarell-Workshop mit Martin Lutz. Seit vielen Jahren bietet der deutschlandweit anerkannte Aquarell-Künstler und Lehrer Martin Lutz jedes Frühjahr in Birkenried einen dreitägigen Kurs täglich von 9 bis 17 Uhr an. Kernpunkt dieses Workshops ist das Erlernen von Techniken, um danach bessere Bilder malen zu können.

4. Mai, 20 Uhr: Blues-Night mit Slavko Hilvert „Twoo-Bags-Bluesman“. Authentischer kann Blues fast nicht auf der Bühne zelebriert werden als von dem serbischen Bluessänger und Bluesharpspieler Slavko Hilfert alias „Two Bags Bluesman“. Der in Slowenien geborene Slavko Hilvert hat ein abwechslungsreiches Leben hinter sich, das ihn und seine musikalische Entwicklung deutlich gezeichnet hat. Als „Primus“ des „Blues-Harp“ in Jugoslawien und Gründer der ersten jugoslawischen Blues-Band spielte er mit vielen Musikern der jugoslawischen Blues-Szene. Danach kam er zu Engagements mit Abi Wallenstein (dem Vater der deutschen Blues-Szene), dem englischen Gitarristen Dick Bird, Joe Filisco, Terry Evans, Taj Mahal sowie Howard Levi.

Vor zwölf Jahren erschien Tarditos Debütalbum

5. Mai, 14 Uhr: Roberto Tardito. 2007 wurde sein Debütalbum „Controvento“ veröffentlicht, das durch die Zusammenarbeit von Musikern wie Angelo Adamo, Giorgio Cordini, Alberto Guareschi, Antonio Marangolo, Agostino Marangolo, Pier Michelatti und Vincenzo Zitello entwickelt wurde. Weitere Alben folgten ab 2010 fast jährlich, immer unter Mitwirkung nationaler oder international hervorragender Musiker. Eintritt frei, es wird gesammelt.

Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B 16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der fünfköpfigen Giraffe Monika. Tickets/Reservierungen unter www.birkenried.de, Mail: info@birkenried.de, Telefon 08221-24208.

