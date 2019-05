Marktplatz: Jetzt kommen die Poller

Günzburg

Als ein da Vinci in der Oberen Apotheke in Günzburg hing

Plus Lange bestritten Experten, dass die „Madonna mit der Nelke“ vom Meister stammt. Später stellte sich heraus, dass dieses Gemälde durchaus von ihm ist. Wie sein Frühwerk von Günzburg in die Alte Pinakothek in München kam.