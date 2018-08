vor 35 Min.

Marktplatz wird wieder in der Mitte gesperrt

Die Günzburger Stadtverwaltung testet ab Montag eine Woche lang Sperrpfosten in der Abend- und Nachtstunden.

Die Stadtverwaltung Günzburg reagiert auf einen Wunsch der CSU-Fraktion des Stadtrats und testet eine Woche lang eine Mittelsperrung des Marktplatzes auf der Höhe des Guntiabrunnens beziehungsweise der Bühne des Kultursommers mittels Sperrpfosten. Die Sperrung erfolgt jeden Abend zwischen 19 und 6 Uhr.

Im Juli erschwerten bereits zwei Varianten die Durchfahrt des zur Fußgängerzone erklärten Marktplatzes in den Abendstunden: die Zufahrt von der Augsburger beziehungsweise Dillinger Straße kommend war versperrt, für eine Woche waren zusätzlich die Sperrpfosten auf Höhe des Brunnens gesetzt. Bereits dienstags während der Zeit des Wochenmarkts kommen die Pfosten zum Einsatz. Die CSU-Fraktion ist der Auffassung, dass eine Vollsperrung nur in den bespielten Zeiten des Kultursommers und während des Wochenmarkts von Nöten ist. Ansonsten genüge die Mittelsperrung vom Stadtberg aus kommend.

Somit ist für Anlieger, Hotelgäste und den Lieferverkehr die Befahrbarkeit von beiden Seiten, auch von der Augsburger Straße, gegeben – das verhindert den Verkehr in den Seitenstraßen des Marktplatzes. Für Unberechtigte ist die Durchfahrt verboten, betont die Günzburger Stadtverwaltung. Die Sperrung beginnt am heutigen Montag um 19 Uhr. Die letzte Sperrung findet am Sonntagabend, 2. September, um 19 Uhr statt und endet somit am Montagmorgen um 6 Uhr. Der Stadtbus und der Lieferverkehr untertags sind somit, wie beim ersten Testversuch auch, nicht betroffen. (zg)

