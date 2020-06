vor 19 Min.

Marode Wasserleitung muss in Deffingen erneuert werden

Ende des Monats sollen die Bauarbeiten beginnen. Eine Umleitung wird in Deffingen nötig. Was das für Autofahrer und Anlieger bedeutet.

Die Stadtwerke Günzburg müssen die mehr als 50 Jahre alte Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Deffingen dringend erneuern. Mehrere Rohrbrüche in den vergangenen Jahren machen diese Maßnahme unumgänglich, heißt es in der Mitteilung. Es ist geplant, die Wasserleitung mit einem Durchmesser von 150 Millimeter auf einer Länge von 150 Meter neu zu verlegen. Gleichzeitig wird ein neuer Mischwasserkanal mit einem Durchmesser von 300 Millimeter neu eingebaut Die Stadtwerke investieren in die neuen Wasserleitungen und Kanäle rund 232.000 Euro. Der Straßenbelag im Ausbaubereich und der südliche Gehweg werden ebenfalls erneuert.

Gesperrt für den Durchgangsverkehr

Der Beginn der Arbeiten ist für den 29. Juni vorgesehen. Hierfür muss die Hauptstraße von der Einmündung Lindenstraße bis zur Einmündung Schulstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Es sind nur bestimmte Bereiche abschnittsweise gesperrt, sodass der Anliegerverkehr jeweils von beiden Richtungen bis zur Baustelle aufrechterhalten werden kann. Die Grundstücke sind, mit zeitweisen Einschränkungen, anfahrbar. Die Einschränkungen werden auf der Baustelle mit den Anliegern abgesprochen. Die Straßenbauarbeiten folgen mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung.

Aufgrund des Umfangs der Gesamtmaßnahme einschließlich der Erneuerung der Straßendecke, des südlichen Gehwegs und der Straßenbeleuchtung werden die Arbeiten voraussichtlich bis Ende August andauern. Der Durchgangsverkehr wird großräumig umgeleitet. (zg)

