22.02.2020

Martin Brenner: „Die Stadt braucht neue Wege und Visionen“

Zur Kommunalwahl stellt unsere Zeitung den Bürgermeisterkandidaten fünf einheitliche Fragen.

Warum sollten die Bürger Sie wählen?

Weil das Leben zu kurz ist für irgendwann und weil es an der Zeit ist für Veränderung. Unsere Stadt braucht nach 18 Jahren neue Wege und neue Visionen. Ideen und Projekte müssen zügiger angepackt und umgesetzt werden. Ich will Teil dieser neuen Wege sein und diese neuen Wege gestalten, weil ich eine Zukunft bauen will, die die Menschen im Blick hat, an einer Zukunft mitbauen will, in der sich Menschen wohlfühlen und gerne in Burgau leben.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

Es gibt in Burgau einiges anzupacken und zu erledigen. Mein erster Schritt nach der Wahl wäre sicherlich, mit den Mitarbeitern der Verwaltung zu sprechen und gemeinsam mit ihnen Ideen zu entwickeln, wie ein erfolgreicher Bürgerdialog gestaltet werden kann, wie wir die Sorgen, Nöte und Wünsche der Menschen vor Ort einbinden können, um dann weitere Projekte wie Wohnraumschaffung, bedarfsgerechte Betreuungszeiten für Kinder oder Hochwasserschutz anzugehen.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Immer dann, wenn Dinge zerredet werden, wenn Sachargumente und Fakten nicht mehr zählen und nichts vorangeht.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

In Burgau gibt es für mich viele Lieblingsorte. Ob im Schlosshof oder auf Loretto über den Dächern von Burgau oder bei der Wannenberg-Kapelle am Waldrand bei Großanhausen mit dem schönen Blick über das Kammeltal. Und nicht zuletzt zu Hause mit meiner Familie im Garten, vielleicht noch mit einem guten Buch in der Hand.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Johann Wolfgang von Goethe. Weil er als Universalgelehrter die Verkörperung des aktiven, schöpferischen, tätigen Menschen ist. Er hat Weltliteratur geschrieben, publiziert, ein Theater geführt, Staatsgeschäfte erledigt, naturwissenschaftliche Studien betrieben, ist gesellschaftlichen Verpflichtungen nachgekommen und gereist. Goethe zeigt uns, dass wir mit der wertvollen Zeit, die uns gegeben ist, so viel anstellen können, so viel erschaffen können. Und dass wir dabei auch Fehler machen können.

Zur Person Martin Brenner:

Martin Brenner ist am 8. Juni 1970 in Jettingen-Scheppach geboren. Der CSU-Politiker ist Zweiter Bürgermeister der Stadt Burgau und will nun Erster Bürgermeister werden. Nominiert hat ihn die CSU .



Verheiratet, zwei Kinder. Ausbildung/Beruf Gymnasiallehrer.



Gymnasiallehrer. Freizeit/Hobbys Familie, Musik, Lesen, Sport.



Familie, Musik, Lesen, Sport. Politische Aktivitäten/Ehrenamt Zweiter Bürgermeister, Stadtrat und Fraktionsvorsitzender der CSU Burgau , Kreisvorstandsmitglied des CSU-Kreisverbandes, Delegierter des Philologenverbandes für den Bezirk Schwaben , Personalrat. (gz)



Unser Service zur Kommunalwahl: Interaktive Karte: Sie wollen Bürgermeister im Kreis Günzburg werden

