vor 51 Min.

Masken-Affäre: SPD im Kreis Günzburg sieht auch Landrat Reichhart in der Pflicht

Auf die Bürgerstiftung Landkreis Günzburg dürfe in der Masken-Affäre kein Schatten fallen, betont der Vize-Kreisvorsitzende der SPD, Tobias Auinger.

Da jetzt auch die Bürgerstiftung Landkreis Günzburg im Zusammenhang mit der CSU-Masken-Affäre genannt wird, stellen sich für die SPD im Kreis Fragen, die von den Verantwortlichen der Bürgerstiftung rasch beantwortet werden sollten. Auch Landrat Hans Reichhart ( CSU) sehe man in der Verantwortung. „Er muss unabhängig seines Parteibuchs mit dafür sorgen, dass alle Karten auf den Tisch kommen. Der Landkreis hat ein ureigenes Interesse, dass auf eine sinnvolle Einrichtung, die den Landkreis im Stiftungsnamen trägt, kein Schatten fällt“, betont der stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende Tobias Auinger in der Mitteilung.

Wurde eine Spende geleistet, die Alfred Sauter, Manfred Krautkrämer oder dessen Firma zuzurechnen ist? Um welche Summe handelt es sich und wann genau ist die Spende bei der Bürgerstiftung eingegangen? Wurde ein Verwendungszweck angegeben? Ist eine Spendenbescheinigung ausgestellt worden?

Hat der Steuerzahler am Ende die Spende geleistet?

Das will die SPD wissen, ebenso warum ein Maskenlieferant neben dem Anwaltshonorar für die Ausarbeitung von Verträgen nach Sauters eigener Aussage noch einen „weiteren Geldbetrag“ zahlt.

Es dränge sich der Verdacht auf, dass es sich hier um eine Provision handelt, die der Lieferant in den Maskenpreis einkalkuliert habe. Dann hätten die Gesundheitsministerien des Bundes und Bayerns die Provision letztlich mitbezahlt. Und die „großzügige“ Spende an die Bürgerstiftung hätte am Ende der Steuerzahler selbst geleistet, so Auinger. (zg)

