Matthias Kiermasz ist der einzige abgewählte Bürgermeister

Plus Der Kammeltaler Bürgermeister bekam überraschend wenige Stimmen in seiner Gemeinde. Woran das wohl liegen könnte?

Das Ergebnis seiner Abwahl ist mehr als deutlich – doch das dürfte nicht allein schmerzlich für Matthias Kiermasz sein. Denn er ist der einzige Bürgermeister im Landkreis, der am Sonntag abgewählt wurde. Er hatte das Amt seit 2014 inne und unterlag nun seinem Gegenkandidaten Thorsten Wick mit nur 35,6 Prozent der Stimmen.

Insgesamt stimmten also nur 716 von 2011 Wählern für den 48-Jährigen. „Es ist natürlich eine ziemliche Enttäuschung für mich, das muss ich erst mal sacken lassen“, sagt Kiermasz. Als Bezirksvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung, Kreisrat und Mitglied im CSU-Kreisvorstand konnte er bisher mehr politische Erfahrung sammeln als sein Konkurrent. Warum also bekam er nur eine geringe Anzahl an Stimmen? Wahlsieger Wick sagte nach der Verkündung des Ergebnisses bereits, dass das Votum auf eine gewisse Unzufriedenheit bei den Bürgern hindeute. Letztendlich müsse man die Wähler selbst fragen, warum sie ihn gewählt haben.

Kiermasz denkt, dass seine Niederlage mit einem allgemeinen Bedürfnis der Wähler nach einem Neuanfang zusammenhängt, das nicht von vornherein erkennbar gewesen sei. Das zeige auch die Gemeinderatswahl. Zu anderen Gründen wolle er nicht spekulieren, darüber werde er jetzt genau nachdenken. Er habe sich gefreut, auch viele Nachrichten von Menschen bekommen zu haben, die mit seiner Arbeit zufrieden gewesen seien.

Der umstrittene Straßenausbau könnte ein Faktor sein

Johann Anwander, der Zweite Bürgermeister der Gemeinde, ist ebenfalls der Meinung, es gebe keine nachvollziehbaren Gründe, außer dass die Bürger vielleicht einfach jemanden Neues wollten. Allerdings räumt er ein, dass der umstrittene Ausbau der Dorfstraße in Egenhofen ein Faktor sein könnte. 90 Prozent der Kosten des Ausbaus sollen auf die Bürger verteilt werden. Die meisten Egenhofer sind der Ansicht, dass die Straße schon erstmalig ausgebaut sei. Sie wollen den Beitrag nicht zahlen und reichten Klage ein. Anwander betont, dass die Gesetze für die Maßnahmen von der Staatsregierung kämen und der Gemeinderat diese eben umsetzen müsse.

Das kreideten die Bürger aber dem Bürgermeister an. Andrea Saur, eine Sprecherin der betroffenen Egenhofer, beschreibt die Stimmung im Ort nach dem Wahlausgang als gut. Die Menschen seien froh, dass Kiermasz nicht wiedergewählt wurde. Es sei klar, dass der Ausbau nicht vom Tisch ist. Man hoffe aber, dass die Angelegenheit im neuen Rat noch einmal besprochen wird. Von Wick wünsche sie sich, sagt Saur, dass er sich vor allem in Bezug auf Baumaßnahmen mehr mit den betroffenen Bürgern abstimmt. Saur kritisiert, dass man mit Kiermasz nicht auf einer Ebene habe sprechen können.

Spielen auch die Vorfälle beim Roten Kreuz eine Rolle?

Ein weiterer Grund für Kiermasz’ Niederlage könnten die Vorfälle beim Roten Kreuz sein, bei dem er Kreisvorsitzender ist. Unter anderem trennte man sich von Werner Tophofen als Kreisgeschäftsführer und Benjamin Kurz als Pflegedienstleiter bei den Sozialen Diensten, die beide vor Gericht gingen. Mathias Wenzel legte sein Amt als nachfolgender Kreisgeschäftsführer des Kreisverbands nur wenige Monate, nachdem er das Amt angetreten hatte, selbst wieder nieder (wir berichteten). Erst mit dem jetzigen Geschäftsführer Daniel Freuding ist wieder Ruhe eingekehrt.

Wie es für Matthias Kiermasz selbst beruflich weitergeht, könne er so kurz nach der Wahl noch nicht sagen, erklärt der Diplom-Verwaltungsfachwirt gegenüber unserer Zeitung. Das müsse er sich in nächster Zeit überlegen.

