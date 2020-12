07:00 Uhr

Mauer am Röfinger Friedhof wird neu gebaut

Plus Die Baumaßnahme an der westlichen Friedhofsmauer bei der Kirche St. Margareta in Röfingen soll im nächsten Jahr umgesetzt werden.

Von Peter Wieser

Die letzte Sitzung des Röfinger Gemeinderats in diesem Jahr fand wieder im Bürgersaal des Haldenwanger Rathauses statt. Bereits im Vorfeld hatten sich die Räte mit einer Sanierung der westlichen Friedhofsmauer bei der Kirche St. Margareta beschäftigt. Eine Entscheidung für eine von vier durch das Günzburger Ingenieurbüro Degen und Partner vorgestellten Varianten war seinerzeit bereits gefallen.

Die Sanierung der Friedhofsmauer in Röfingen soll noch 2021 durchgeführt werden

In einem Ortstermin am 20. November hatte der Gemeinderat nochmals die Mauer und die örtlichen Gegebenheiten vor Ort in Augenschein genommen. Lediglich ein Beschluss war noch nicht gefasst worden. Es gehe darum, an der Thematik weiterarbeiten zu können, man müsse mit der Kirche Kontakt aufnehmen und auch mit dem an die Westseite angrenzenden Anlieger seien noch vertragliche Vereinbarungen vorzunehmen, so Bürgermeister Hans Brendle (UWRR). Diskussionsbedarf gab es in der jüngsten Sitzung nicht mehr, nachdem man nach Abwägung der einzelnen Kriterien die geeignetste Variante in Betracht gezogen hatte. Einstimmig wurde beschlossen, die Baumaßnahme noch im Jahr 2021 durchzuführen und die dafür erforderlichen Mittel im Haushalt bereitzustellen.

In den vergangenen Jahren hatte die Gemeinde Röfingen regelmäßig einen Betrag in Höhe von etwa 10000 Euro für neue Schutzbekleidung für die Feuerwehren Röfingen und Roßhaupten vorgesehen. Auch in diesem Jahr ist dies wieder der Fall. Sowohl dem Angebot in Höhe von etwa 11.000 Euro als auch weiteren Beschaffungsmaßnahmen für beide Wehren gab der Gemeinderat seine Zustimmung. Es seien notwendige Dinge, betonte Bürgermeister Brendle.

Hundebesitzer in Röfingen sollen erneut ermahnt werden

Weiter wurde dem Beitritt der Gemeinde Ebershausen, der Marktgemeinde Diedorf sowie der Städte Höchstädt, Neusäß und Marktoberdorf zum gemeinsamen kommunalen Unternehmen „Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte“ zugestimmt. Man werde immer nach den Wünschen gefragt, wann und an welcher Stelle die Geschwindigkeit gemessen werde, und es werde entsprechend koordiniert, erklärte Brendle auf die Frage von Anton Bachmayer (Bürger-Liste Röfingen-Roßhaupten).

Dominik Osterlehner (Bürger-Liste Röfingen-Roßhaupten) regte an, im Gemeindeblatt noch einmal die Hundebesitzer auf die Hinterlassenschaften der Hunde hinzuweisen. Man finde jeden Tag einen neuen Haufen. Bürgermeister Brendle entgegnete: Viele Hundebesitzer verhielten sich vorbildlich, leider gebe es aber auch andere. Man könne ins Gemeindeblatt schreiben, was man wolle, aber es werde nicht viel bringen.

Bürgermeister Brendle blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück

Anton Bachmayer kritisierte die allgemeine Parksituation in der Sonnenstraße, speziell im Hinblick, wenn die Feuerwehr zu einem Einsatz ausrücken müsse. Auch Johannes Nerdinger (UWRR) plädierte dafür, dass die Autofahrer mehr Rücksicht nehmen sollten.

Am Ende der Sitzung gab Bürgermeister Brendle einen Rückblick über das Jahr 2020: Nach der Erschließung des Baugebiets Kirlesberg Ost sind inzwischen zahlreiche Bauplätze notariell beurkundet. Derzeit gibt es noch fünf freie Grundstücke. Bei der Grundschule ist der Glasfaseranschluss in die Wege geleitet, im Rahmen des Digitalpaktes und mit Zuschüssen wurde sie mit entsprechender Hardware ausgestattet.

Im Hinblick auf den Breitbandausbau wurde die Firma Corwese mit der Markterkundung entsprechend der Bayerischen Gigabitrichtlinie und falls erforderlich weitergehend mit der Durchführung des Auswahl- und Förderverfahrens beauftragt. Im kommenden Jahr wird das Ratsinformationssystem eingeführt. Es seien immer sehr angenehme Sitzungen gewesen, und man habe alles stets sehr sachlich diskutiert, dankte Bürgermeister Brendle den Mitgliedern des Gemeinderats.

