00:31 Uhr

Mauer statt Erdwall für Kindergarten

Jettingen-Scheppach ändert die Pläne

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, haben sich die Mitglieder des Gemeinderates in der vergangenen Legislaturperiode für den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtung Johann-Breher ausgesprochen. Zwei neue Gruppen sollen hier entstehen. Jetzt nehmen die Planungen für das Projekt immer konkretere Formen an. So beschäftigten sich die Gemeinderäte jüngst in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses mit dem neuen Schallschutz, der westlich der Einrichtung angepasst werden soll.

Der in diesem Bereich bestehende, etwa drei Meter hohe Erdwall samt Bepflanzung muss aus Platzgründen entfernt und durch eine platzsparende Lärmschutzwand mit einer Höhe von zwei Metern ersetzt werden. An der Wirkung des neuen Lärmschutzes ließ Bürgermeister Christoph Böhm trotz der geringen Höhe keinen Zweifel, weil die neue Wand näher an der Straße als Lärmquelle liegt.

Weil die Erweiterung des Kindergartens die zulässige Grundfläche deutlich überschreitet, mussten de Gemeinderäte eine Ausnahme für den Bebauungsplan zulassen. Begründet wurde die Notwendigkeit durch die gesteigerte Nachfrage an Krippen- und Kindertagesplätzen. Der Anbau sei deshalb dringend erforderlich, lautete die Begründung der Gemeindeverwaltung.

Um möglichst wenig Fläche zu verbauen, achteten die Planer auf eine raumsparende Gestaltung, indem etwa Nebenräume gemeinsam angeordnet wurden. (anbr)

Themen folgen