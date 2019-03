vor 34 Min.

„Mazel tov“ für dieses Engagement vom Präsidenten des Zentralrats der Juden

Josef Schuster gratuliert dem Dossenberger-Gymnasium zum Lernzirkel Judentum, der seit 20 Jahren besteht. Von unserer Zeitung gibt es dazu die Silberdistel.

Von Rebekka Jakob

Diese Gratulation kam von Herzen: „Wenn jemand bei uns Geburtstag feiert, so sagt man „Mazel tov – bis 120 Jahre“. Das passt hier beim 20. Jubiläum auch sehr gut“, sagte Josef Schuster den Schülerinnen und Schülern des Günzburger Dossenberger-Gymnasiums. Sie feiern mit dem 20-jährigen Bestehen des Lernzirkels Judentum in diesen Tagen einen besonderen Geburtstag. Dazu passte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland als prominenter Gratulant ganz besonders gut. Neben Gründern und

Wegbegleitern des Projekts kamen zum Festakt im Unteren Schloss in Ichenhausen auch Gäste aus der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik. Auch die Günzburger Zeitung hatte als Gratulant ein besonderes Geschenk dabei: Die Silberdistel der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen , mit der Michael Salbaum als betreuender Lehrer, das Kollegium und die Schüler des Dossenberger-Gymnasiums ausgezeichnet wurden.

„Lernen durch Lehren“, dieses pädagogische Konzept, das hinter dem Projekt steht, stellte Schulleiter Peter Lang bei seiner Begrüßung in den Mittelpunkt. Dass hier seit 20 Jahren Neuntklässler des Gymnasiums einen Lernzirkel vorbereiten , den dann etwa 1000 Viertklässler aus dem gesamten Landkreis durchlaufen, bilde einen Mehrwert für beide Parteien.

Hans Maier: Zum Lernzirkel kann man dem Gymnasium nur gratulieren

„Man kann dem Dossenberger Gymnasium dazu nur gratulieren“, befand auch Bayerns ehemaliger Kultusminister Hans Maier in seinem Grußwort. „Es ist für die Jugendlichen eine Einführung in die Tätigkeit des Lehrers. Vielleicht kann auf diesem Weg auch der ein oder andere den Weg in den pädagogischen Beruf finden.“ Er wünsche sich, so Maier, dass die einzigartige Initiative Nachahmung in Schwaben und darüber hinaus finden möge.

1 Bilder Große Ehre für den Lernzirkel Judentum Bild: Bernhard Weizenegger

Festredner Josef Schuster zeigte sich überzeugt von der Qualität dessen, was die Gymnasiasten den jüngeren Schülern vermitteln. „Ich bin mir sicher, es gäbe sogar den ein oder anderen Juden, der heute bei euch auch noch etwas lernen könnte“, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden. Indem die Neuntklässler sehr jungen Menschen das Judentum nahe bringen, beugten diese aktiv dem Antisemitismus vor. Damit entspricht der Lernzirkel genau dem Motto der diesjährigen Woche der Brüderlichkeit: „Mensch, wo bist Du? Gemeinsam gegen Judenfeindschaft.“ Es sei eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, gegen diese Feindschaft vorzugehen. Vor diesem Hintergrund sei auch die Überprüfung und das Vorgehen des Verfassungsschutzes gegen antidemokratische Kräfte angemessen, so Schuster, der für diese Worte großen Applaus erhielt.

Persönliche Begegnung mit Juden hilft beim Verstehen

Einige Themen, die der Lernzirkel behandle, kämen im tatsächlichen Lehrplan zu kurz, sagte Schuster weiter. Lehrbücher stellten Juden meist nur als Opfer da – von Verfolgung im Mittelalter oder in der NS-Zeit. Der Lernzirkel aber vermittle mehr. Das sei auch die Intention des Zentralrates, der beispielsweise auch jüdisches Leben und Alltag und das Wirken jüdischer Denker und Persönlichkeiten nahebringen wolle. Neben kommentieren Lehrmaterialien, welche der Zentralrat aus diesem Grund vor allem für Lehrkräfte zusammengestellt habe und ständig aktualisiere, sei die persönliche Begegnung junger Menschen mit Juden ein wichtiger Aspekt. Mit Zeitzeugen der Shoa, aber auch mit Menschen, die über das heutige Leben der Juden in Deutschland erzählen können.

Josef Schuster, Hans Maier und Michael Salbaum (von links) lassen sich von Schüler Michael Kuhn sein aus Legosteinen erbautes Modell der Synagoge erklären. Bild: Bernhard Weizenegger

Per Videobotschaft richtete auch Bayerns Kultusminister Michael Piazolo dem Gymnasium seine Glückwünsche aus. Bürgermeister Robert Strobel war es dann vorbehalten, die kleine Ausstellung zu eröffnen, die im Schulmuseum über 20 Jahre Lernzirkel aufgebaut wurde. Sie zeigt einige der kreativen Ideen der Gymnasiasten, Wissen zu vermitteln. Beispielsweise in Form einer Synagoge aus Legosteinen, die mit den Grundschülern gebaut wurde.

Seit Montag wird der Geburtstag des Lernzirkels vor Ort weitergefeiert: In der ehemaligen Synagoge, im Rabbinerhaus und auf dem jüdischen Friedhof in Ichenhausen lernen diese Woche wieder 1111 Kinder von Jugendlichen, was jüdisches Leben und Glauben ausmacht.

