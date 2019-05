15.05.2019

Medizin: Kampfansage an den inneren Schweinehund

Um die Gesundheitskompetenz der Deutschen ist es nicht zum Besten bestellt, sagt Arzt und Sportwissenschaftler Peter Jaeschke. In Günzburg sprach er darüber, was sich ändern muss.

Von Walter Kaiser

Wer wüsste es nicht? Der innere Schweinehund ist ein hartnäckiger Gegner. „Es kann sehr schwer sein, Gewohnheiten zu ändern“, erklärte der Arzt und Sportwissenschaftler Robert Jaeschke – selbst wenn diese Gewohnheiten nicht eben gesundheitsfördernd sind. Wir wissen um die Risiken einer falschen Ernährung, wir wissen, dass Bewegungsmangel, das Rauchen oder Übergewicht schädlich sind. Und wir wissen, dass Vorsorge besser ist als Nachsorge. Aber ziehen wir daraus auch die Konsequenzen? Um die Gesundheitskompetenz der Deutschen ist es nicht zum Besten bestellt, wie der Mediziner von den Fachkliniken in Wangen bei seinem Vortrag zum Auftakt der 23. AOK-Gesundheitswochen erläuterte. „Es besteht weiter Handlungsbedarf“, bilanzierte AOK-Direktor Hermann Hillenbrand am Ende des gut besuchten Abends.

Jaeschke dozierte nicht vom hohen Ross herab. Er räumte ein, immer wieder mit sich selbst zu kämpfen, Frau und Kinder seien ohne Helm mit dem Fahrrad unterwegs, obwohl sie wissen, wie folgenreich das sein kann. „Wir müssen Verständnis dafür haben, dass die Menschen unterschiedlich ticken“, erklärte der Arzt. „Und ein bisschen Demut zeigen.“ Denn häufig reichten schon die Gene, um mehr oder weniger Speck auf den Rippen zu haben.

Die Deutschen sind häufiger beim Arzt als die meisten anderen Europäer

Also alles so lassen, wie es ist? Das sei natürlich nicht die Lösung. Vielmehr müsse an zahlreichen Schrauben gedreht werden, beim Einzelnen und beim ganzen System. Studien zeigten, dass rund 55 Prozent der Deutschen so gut wie keine Gesundheitskompetenz hätten. Sie täten sich schwer, verlässliche Informationen zu finden, sie zu verstehen, sie zu bewerten und einmal gewonnene Erkenntnisse in die Tat umzusetzen – unterschiedlich je nach Bildungsgrad, Alter oder kulturellem Hintergrund. Damit liege Deutschland zum Beispiel weit hinter den Niederlanden, umgekehrt seien die Deutschen häufiger beim Arzt als die meisten anderen Europäer.

Fachchinesisch und komplizierte Beipackzettel schrecken ab

Keiner wolle dem anderen Böses, aber das Fachchinesisch mancher Ärzte, ausschweifende Beipackzettel oder unverständliche Bedienungsanleitungen selbst für schlichte medizinische Geräte täten ein Übriges. Alle am Gesundheitswesen Beteiligten – Ärzte, Apotheker, Kliniken, Krankenkassen, Gesundheitsämter oder Beratungsstellen – müssten sich deshalb noch stärker fragen: „Wie präsentiere ich wem was.“

Betroffene müssen innere Motivation erreichen

Vor allem: Wie können angesichts individueller und systembedingter Probleme die Menschen dazu bewegt werden, ihre gesundheitsschädlichen Gewohnheiten zu ändern und das auf Dauer beizubehalten? „Wir können niemanden zwingen“, betonte Jaeschke auch aufgrund der Erfahrungen an den Fachkliniken in Wangen. Es müsse gelingen, bei den Betroffenen „eine innere Motivation“ zu erreichen – durch ein Problembewusstsein, durch noch so kleine Erfolgserlebnisse, durch Anerkennung, durch die Vermittlung von Chancen und Zielen, durch Freude und Spaß an der Veränderung und damit an einem gesünderen und letztlich besseren Leben in Familie, Beruf oder der neuerlichen Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe. Das Publikum im Vortragssaal der AOK bestand überwiegend aus Fachleuten, Experten also, die im Problemfall Rat und Hilfe bieten. All jenen, die mit ihrem inneren Schweinehund zu kämpfen haben, empfahl Jaeschke, diesen professionellen Rat nicht zu scheuen.

Seriöse Anlaufstellen mit der zugehörigen Begleitung gebe es zuhauf. Positive Veränderungen seien möglich. Obwohl der Mensch ein Gewohnheitstier ist.

