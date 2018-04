vor 44 Min.

Mehr Kurzzeitpflegeplätze im Landkreis

Allerdings wurde das geforderte Ziel der Seniorenfachstelle nicht ganz erreicht.

Von Walter Kaiser

Ganz ist das Ziel noch nicht erreicht. Doch immerhin ist die Zahl der Kurzzeitpflegeplätze im Landkreis von bislang 13 auf 20 erhöht worden. Wie berichtet, hatte der Kreistag beschlossen, allen Einrichtungen, die Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung stellen, einen Zuschuss von zehn Euro je Platz und Kalendertag zu bezahlen. 13 Kurzeitpflegeplätze bietet inzwischen die Kreisklinik in Krumbach an, aufgrund des Zuschusses haben sich auch das Wahl-Lindersche Altenheim in Günzburg, das Isabella-Braun-Altenheim in Jettingen und das Stadlerstift in Thannhausen bereit erklärt, zusammen sieben weitere Plätze anzubieten. Ziel seien eigentlich 25 Plätze gewesen, erklärte Renate Schmid, die Teamleiterin der Seniorenfachstelle des Landkreises. Mit den erreichten 20 Plätzen könne der Landkreis vorab „aber zufrieden sein“.

SPD-Kreisrat Werner Gloning lobte, dass die Einrichtungen des Landkreises zusätzliche Pflegeplätze bereitstellen, Landrat Hubert Hafner fand es „ein bisschen schade“, dass andere Einrichtungen diesem Beispiel noch nicht gefolgt sind. Renate Schmid erklärte, auf Nachfrage hätten diese Einrichtungen erklärt, vor allem Dauerpflegeplätze zu benötigen. Außerdem sei es schwierig, aufgrund des Personalmangels und des erhöhten Arbeitsaufwands Kurzzeitpflegeplätze anzubieten. Die Hoffnung sei, dass durch die angekündigten staatlichen Förderprogramme weitere Kurzzeitpflegeplätze geschaffen werden könnten, erklärte Renate Schmid. Sie wird in Kürze im Übrigen in den Ruhestand gehen, weshalb aufgrund personeller Engpässe die eigentlich geplante Fortschreibung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts des Landkreises vom Ausschuss verschoben wurde. Kommende Woche werde es erste Vorstellungsgespräche für die Nachfolge von Renate Schmid geben, kündigte Landrat Hubert Hafner an.

