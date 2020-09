vor 19 Min.

Mehr Männer wagen sich zum Familienstützpunkt

Seit fünf Jahren ist die Günzburger Einrichtung Anlaufstelle bei Sorgen und Nöten

Es gab nichts zu kritisieren. Im Gegenteil. Nicht nur Oberbürgermeister Gerhard Jauernig war voll des Lobes. Im Hauptausschuss des Stadtrats berichtete Petra Junginger über ihre Arbeit im Günzburger Familienstützpunkt im vergangenen Jahr. In diesem Jahr ist wegen Corona vieles ein bisschen schwieriger.

Vor fast fünf Jahren war der Familienstützpunkt im Kinderhaus Hagenweide eingerichtet worden. Die Tür von Petra Junginger steht allen offen, die Rat und Hilfe brauchen. Erziehungs- und Schulprobleme stehen ebenso weit oben auf der Themenliste wie materielle oder berufliche Sorgen. Auch Ehekonflikte, Krisen nach Trennung oder Scheidung sowie die oft vergebliche Suche nach bezahlbarem Wohnraum nehmen breiten Raum bei der Arbeit von Petra Junginger ein.

Alle Sorgen und Nöte kann die Diplom-Sozialpädagogin allein nicht beheben. Deshalb stehe sie in engem Kontakt etwa mit Ärzten, Schulen, Polizei, Kirchen und Glaubensgemeinschaften, dem Job-Center, dem Jugendamt des Landkreises oder den zahlreichen Erziehungsberatungsstellen in Stadt und Kreis. Diese Fachstellen könnten dann weitere Hilfen in die Wege leiten. Die Angebote des Familienstützpunktes hätten sich nach und nach herumgesprochen, erklärte Petra Junginger die steigenden Zahlen bei ihren Sprechstunden oder den verschiedenen Aktivitäten wie Eltern-Kind-Tage, Ausflüge, gesellige Treffs von Deutschen und Ausländern bei Kaffee und Kuchen oder gemeinsamem Kochen und Backen. Da etwa 70 Prozent der Ratsuchenden einen Migrationshintergrund haben, seien auch die Vermittlung oder Vertiefung der deutschen Sprache ein wichtiges Thema. Besonders erfreulich: Immer mehr Männer wagten den Schritt in den Familienstützpunkt, obwohl ihr Anteil mit etwa 21 Prozent ausbaufähig ist. Junginger: „Es sind vor allem die Mütter, die zu uns kommen.“ Wegen Corona ist heuer einiges schwieriger, anderes musste auf Eis gelegt werden. Doch unabhängig davon leiste Junginger „verdienstvolle Arbeit“, betonten Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und Sprecher der Fraktionen. Denn noch immer sei die Zahl derer, die Rat und Hilfe suchen, groß. Der Familienstützpunkt im Kinderhaus Hagenweide sei deshalb eine wichtige erste Anlaufstelle. (kai)

