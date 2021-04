Mehr Sicherheit für Kinder: Wie geht es mit Bushaltestelle in Haldenwang weiter?

Plus Schülerlotsen und Eltern haben sich vor Ort in Haldenwang für mehr Sicherheit eingesetzt. Auch die geplante Gasleitung von Wertingen nach Kötz ist im Gemeinderat Thema gewesen.

Wie würde sich der Dorfplatz gegenüber dem Rathaus, wo sich auch die Bushaltestelle befindet, zeigen, wenn er eingezäunt wäre? Rot-weißes Flatterband sollte dies verdeutlichen. Etwa 50 Personen – Mitglieder des Haldenwanger Gemeinderats und Bürger – sind dort zu einem Ortstermin zusammengekommen. Gemeinderatsmitglied Richard Weger hatte sich dem Anliegen von Schülerlotsen und Eltern angenommen und in der Sitzung im März einen Antrag für die Errichtung einer Einzäunung für mehr Sicherheit der Schulkinder gestellt (wir berichteten).

„Wie könnte man sich dies vorstellen und sollte man den Bereich einzäunen oder nicht“, stellte Bürgermeisterin Doris Egger zunächst die Frage in den Raum. Bettina Osterlehner, eine der Schülerlotsen, brachte es auf den Punkt: „Bei 25 bis 30 Kindern in der Früh ist die Aufgabe alleine nicht zu bewerkstelligen.“ Gerade wenn Lastwagen vorbeifahren: Keiner könne so schnell bremsen, damit nichts passiere, wenn ein Kind vergesse, dass dort eine Straße ist. Weitere Schülerlotsen schlossen sich an, Wortmeldungen gab es genügend: Die Strecke sei zu groß, dass man diese im Blick haben könne und man sei knapp besetzt. Man habe die gute Situation, dass an dieser Stelle noch nichts passiert sei.

Gemeinderat Haldenwang ist sich einig: Man wird dem Anliegen nachgehen

Ein Bürger meinte: Man sollte sich an der Meinung derjenigen Personen orientieren, die auf die Kinder aufpassten. Dennoch gab es auch Argumente gegen einen Zaun: Früher habe es ausgereicht, wenn man den Kindern gesagt habe, wo sie spielen dürften. Ein Zaun würde keinen vollkommenen Schutz bieten, das Problem liege auch daran, dass zu schnell gefahren werde. Das Einrichten einer Tempo-30-Zone oder eines Zebrastreifens ist jedoch nicht möglich, da es sich um eine Kreisstraße handelt.

In der anschließenden Sitzung im Bürgersaal waren sich die Räte einig: Man werde dem Anliegen der Schülerlotsen und Eltern und damit auch dem Sicherheitsaspekt nachgehen. Wie eine Lösung aussehen könnte, sollen Vorschläge seitens der Mitglieder des Gemeinderats, aber auch von Schülerlotsen und Bürgern aufzeigen. Sie sollen in der nächsten Sitzung behandelt werden.

Bedenken wegen neuer Gasleitung

Die Bayernets GmbH, Fernleitungsnetzbetreiber für den Gastransport, beabsichtigt zur Weiterentwicklung und zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit den Bau einer neuen Gastransportleitung zwischen Wertingen und Kötz (wir berichteten). Eine strategisch wichtige Strecke für Westbayern und Baden-Württemberg, wie Centerleiter Marcel Mehmke und Teilprojektleiter Bernhard Ambs, die das Projekt vorstellten, erklärten. Die Leitung mit der Bezeichnung „Augusta“ soll auf einer Gesamtlänge von etwa 40 Kilometern und mit einer Mindestüberdeckung von einem Meter möglichst parallel zu der bereits bestehenden verlaufen. Betroffen ist ein kleiner Bereich im Gemeindegebiet von Haldenwang, hauptsächlich Acker- und Grünflächen.

Maria Granz zeigte Bedenken, dass damit gerade für Kleingehöfte Nachteile entstehen könnten. Eigentümer und Bewirtschafter würden im Hinblick auf Wertminderung und Bodenbonität im Rahmen der geltenden Gesetze entschädigt, in Kürze werde man Gespräche mit dem Bayerischen Bauernverband aufnehmen, so Bernhard Ambs. Jürgen Söll gefiel der erforderliche fünf Meter breite beidseitige Schutzstreifen nicht. Er fragte, ob man nicht die bestehende Leitung durch eine größere ersetzen könne. Marcel Mehmke erklärte, dass es nicht möglich sei, die Leitung so lange zu unterbrechen. Wo ein Waldeingriff erforderlich wäre, werde es in den meisten Fällen keine Parallelführung geben. In den kommenden beiden Jahren soll das Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden, die Inbetriebnahme ist Ende 2024 vorgesehen.

So steht es um das Gemeinschaftsfeuerwehrhaus

Auf den Antrag von Peter Finkel informierte Egger zum Bau- und Kostenstand des Gemeinschaftsfeuerwehrhauses. Die Kostenberechnung im Jahr 2019 habe bei 1,2 Millionen Euro gelegen. Zum 1. April 2021 liege der Gesamtkostenstand bei 984.000 Euro. Der Zuschuss in Höhe von 178.000 Euro sei ausbezahlt. Offen sei noch die Gesamtabnahme durch das Ingenieurbüro. Hier erwarte man eine Schlussrechnung in Höhe von rund 6000 Euro. Bis zur Inspektion am 17. Mai soll eine kommissarische Leitung ernannt werden, womit die Feuerwehr offiziell ihren Dienst wahrnehmen kann. Die bereits angedachte Festschrift soll es in Verbindung mit der Einweihung geben, sobald eine solche corona-bedingt möglich ist.

Michael Demeter hat den Antrag gestellt, das Parken von Lastwagen auf dem Weg zum Freyberger Wald zu unterbinden. Die Parkflächen seien für Spaziergänger freizuhalten, zudem sah er eine Gefahrenquelle durch das rückwärtige Anfahren in den Feldweg. Gleichzeitig würden die Wege in Mitleidenschaft gezogen. Der frühere Gemeinderat habe sich für diese Lösung ausgesprochen, damit die Lastwagen nicht im Ort auf der Straße parkten, erinnerte Bürgermeisterin Egger. Aufgrund des Zustands der Wege müsse zumindest ein Kostenbeitrag kommen, meinte Dieter Reitenauer. Man werde die Parkplätze weiterhin zur Verfügung stellen, gleichzeitig aber hinsichtlich einer Stellplatzgebühr auf die Fahrer beziehungsweise auf die Firmen zugehen.

