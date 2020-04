vor 2 Min.

Mehr Sicherheit

Radwegstück in Schönenberg eröffnet

Das 350 Meter lange Radwegstück zwischen Jettingen und Schönenberg ist jetzt eröffnet. Für etwa 250000 Euro inklusive der Planung wurde der bisherige Radweg in den Ort hineinverlängert, was an dem steilen Berg mit seinen 90-Grad-Kurven deutlich mehr Sicherheit für Radfahrer bringt.

Auch Schutzplanken wurden erneuert und verlängert, zudem war ein Bodenaustausch notwendig. Die Hälfte der Kosten übernimmt der Freistaat, der Landkreis gibt 25 Prozent Zuschuss.

Zur Segnung des Radwegs durch Pfarrer Franz Wespel war aufgrund der aktuellen Situation nur Bürgermeister Hans Reichhart gekommen. Der Radweg zwischen Jettingen und Schönenberg ist Teil des Themenradwegs Wasser, Vitamine und Moor, des Rüber-Radler-Systems, das die von Süd nach Nord verlaufenden Flusstäler verbindet sowie des Donautäler-Radwegs. (zg)