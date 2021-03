13:37 Uhr

Mehr als 40.000 Euro Schaden: Was die Unfallursachen waren

Mehr als 40.000 Euro Schaden: Das ist das Resultat aus zwei Verkehrsunfällen, die sich am Montag, 8. März 2021, in Röfingen und Bibertal ereigneten. Wie es dazu kam.

Sekundenschlaf war nach Angaben der Polizei in Burgau die Ursache eines Unfalls, der sich gegen 7.30 Uhr zwischen Scheppach und Burgau ereignete. Ein 43-Jähriger geriet deshalb auf Höhe Röfingen mit seinem Auto über die Fahrbahnmitte. Sein Wagen streifte den Auflieger eines entgegenkommenden Sattelzuges, den ein 51-Jähriger steuerte. Beim Zusammenprall entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro.

In Bibertal missachtete eine 66-jährige Autofahrerin die Vorfahrt und kollidierte deshalb mit dem Wagen eines 51-Jährigen. Laut Polizei in Günzburg wollte die Frau gegen 13.45 Uhr von der Ulmer Straße nach links in die Günzburger Straße abbiegen und stieß mit dem vorfahrtberechtigten Fahrzeug des Mannes zusammen, der geradeaus Richtung Hauptstraße wollte. Beide Fronten wurden derart beschädigt, dass die Autos nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Schadenshöhe beträgt hier etwa 12.000 Euro. (zg)

