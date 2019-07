vor 33 Min.

Mehr als ein Dutzend Betrugsanrufe

Wieder melden sich falsche Polizisten am Telefon bei Menschen im Landkreis Günzburg. Neben den registrierten Fällen geht die Polizei von einer großen Dunkelziffer aus.

Das Polizeipräsidium Kempten hat am Montag wieder eine Welle von Anrufen falscher Polizisten registriert. In den Landkreisen Günzburg, Neu-Ulm und Memmingen wurden ab der Mittagszeit mehr als ein Dutzend solcher Betrugsanrufe gemeldet, die Dunkelziffer dürfte jedoch höher sein. Im Stadtgebiet Günzburg hatten in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr mehrere Bürger Anrufe von falschen Polizisten erhalten. Die bisher bekannten Angerufenen erkannten in allen Fällen die Betrugsmasche und es kam nicht zur Übergabe von Wertgegenständen oder Bargeld, berichtet die Polizei.

Falsche Polizisten geben vor, Einbrecherbande festgenommen zu haben

Die Vorgehensweise ist dabei nach Angaben der echten Polizei meist gleich: Ein falscher Polizeibeamter meldet sich am Telefon und gibt vor, eine Einbrecherbande festgenommen zu haben. Dieser habe Aufzeichnungen mitgeführt, die auf einen bevorstehenden Einbruch beim Angerufenen hindeuten. Aus diesem Grund sei das Vermögen der Angerufenen in Gefahr. Die Polizei würde die Wertsachen an sich nehmen, bis die Gefahr beseitigt sei.

Betrüger geben sich auch als Bank- und Versicherungsmitarbeiter aus

Möglich seien aber auch andere Vorgehensweisen, um an Informationen wie Persönlichkeits- und Vermögensverhältnisse zu gelangen. Beispielsweise der Anruf eines falschen Bank- oder Versicherungsmitarbeiters. Die Betrüger schafften es dabei, durch eine technische Manipulation im Display der Angerufenen die Nummer 110 oder der örtlichen Polizei anzeigen zu lassen. So untermauern sie ihre falsche Eigenschaft des Polizeibeamten und erhöhen die Glaubwürdigkeit immens, warnen die Ermittler. Oftmals ergaunern die Betrüger von ihren Betrugsopfern viele tausend Euro oder Schmuck und Goldbarren, die teilweise von der Bank erst noch abgeholt werden müssen. Sie gelangen an die komplette Altersvorsorge von gutgläubigen Senioren.

Das rät die Polizei den Betroffenen, bei denen es sich meist um Senioren handelt:

Geben Sie am Telefon niemandem Auskunft über private und vermögende Verhältnisse.



Legen Sie auf und trennen dadurch die Verbindung.



Melden Sie den Anruf sofort der Polizei. Ganz wichtig: Wählen Sie hierzu die Nummer Ihrer örtlichen Dienststelle. Die Verbindung muss zuvor getrennt sein; idealerweise nutzen Sie einen anderen Apparat, vielleicht den von Ihrem Nachbarn oder ein Mobiltelefon.



Informieren Sie Angehörige oder Nachbarn von dem Anruf und der Betrugsmasche.



Prüfen Sie unbedingt, ob Sie weiterhin im Telefonbuch eingetragen sein müssen. (zg)



Wie Betroffene sich schützen können, ist auch hier nachzulesen: Betrüger nehmen immer häufiger Senioren im Visier: Expertin gibt Tipps

