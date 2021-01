vor 47 Min.

Mehrere Giftköder in Günzburg ausgelegt

Im Landkreis Günzburg wurden Giftköder ausgelegt. Zudem gab es wieder einige Betrugsversuche und Verkehrsunfälle in der Region.

Mehrere sogenannte Giftköder sind am Freitag in Günzburg im Bereich des Wasserburger Wegs von einem aufmerksamen Bürger gefunden wurden. Die scheinbar mit Rattengift präparierten Wurst- und Fleischstücke waren auf einem Grünstreifen ausgelegt. In diesem Bereich wurden nach Angaben der Polizei bereits zum wiederholten Male Giftköder aufgefunden.

Hundebesitzer werden deshalb zu besonderer Achtsamkeit aufgerufen und gebeten, ihre Tiere nur möglichst angeleint spazieren zu führen, damit diese nicht unbeaufsichtigt Giftköder aufnehmen können. Aktuell ist nichts von vergifteten oder verletzten Hunden bekannt.

Mehrere Betrugsversuche im Landkreis Günzburg

Mehrere Betrugsversuche hat es in den vergangenen Tagen im Kreis Günzburg gegeben – einer davon verlief erfolgreich. Ein Günzburger entdeckte am 9. Januar bei Ebay ein privates Angebot für gebrauchtes E-Bike-Zubehör und überwies dem Verkäufer eine Anzahlung in Höhe von 275 Euro. Nach der Überweisung brach der Kontakt zum Verkäufer ab und der Käufer erhielt bisher weder die Ware, noch seine Anzahlung zurück.

Erfolglos lief hingegen ein versuchter Betrug in Kammeltal ab. Eine Frau erhielt am Freitagnachmittag einen Anruf eines ihr unbekannten Mannes. Dieser gab sich als ihr Sohn aus und forderte 52.000 Euro, da er aufgrund eines Unfalls angeblich von der Polizei festgehalten werde. Die Geschädigte erkannte den Betrug und die Verbindung brach letztlich ab.

Weitere Telefonbetrüger wurden der Polizei am Freitag in Günzburg und Umgebung gemeldet. Sowohl unter der Vorspiegelung verschiedener Notfälle von angeblichen Angehörigen die Geld für eine Krankenhausbehandlung oder eine Kaution benötigen, als auch durch die Behauptung falscher Polizeibeamter, dass bei ihnen eingebrochen werden soll und ihr Vermögen in Sicherheit gebracht werden muss, wurde versucht, die angerufenen Personen zu betrügen. Keiner der Mitteiler ist auf die Betrugsversuche eingegangen und es kam aktuell zu keinem Vermögensschaden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor betrügerischen Anrufen durch Unbekannte, welche sich als Enkel, Kinder, Bekannte, Polizisten oder Microsoft-Mitarbeiter ausgeben.

Unfall bei missglücktem Überholmanöver in Günzburg

Ein Unfall während eines missglückten Überholvorgangs hat sich am Freitag gegen 11.30 Uhr in Günzburg ereignet. Ein Mann war mit seinem Auto auf dem Wasserburger Weg unterwegs, als er nach links in eine Parklücke abbiegen wollte und deshalb das Tempo drosselte. Der Autofahrer hinter ihm dachte lacht Polizei, dass der Mann am Rand halten wollte und wollte den Wagen überholen. Als der Vorausfahrende nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An den beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von 5500 Euro.

Am Freitag gegen 17 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Violastraße in Günzburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ein Autofahrer fuhr laut Polizei rückwärts aus einer Parklücke, bemerkte einen hinter ihm querenden Pkw zu spät und fuhr mit der hinteren Stoßstange seines Fahrzeugs gegen die vordere linke Stoßstange des anderen Autos. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2100 Euro. (zg)

