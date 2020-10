vor 2 Min.

Mehrgenerationenhaus Leipheim bietet Fahrtraining für Senioren an

In Leipheim im Mehrgenerationenhaus findet im Oktober ein Fahrtraining für Senioren statt.

Senioren dürfen im Mehrgenerationenhaus in Leipheim ihr Können im Straßenverkehr auffrischen. Wie der Kurs abläuft und wovor Teilnehmer keine Angst haben müssen.

Zum ersten Mal bietet das Mehrgenerationenhaus in Leipheim in Kooperation mit der Verkehrswacht Neu-Ulm ein Fahrtraining für Senioren an. Auf die Idee kam die Leiterin Anke Escher, als sie selbst im vergangenen Jahr ein Fahrsicherheitstraining absolvierte. „Es ist eine großartige Chance, das eigene Können aufzufrischen“, sagt Escher.

Zunächst ist eine kostenlose Theoriestunde mit dem Illertisser Fahrlehrer und Vorsitzenden der Neu-Ulmer Verkehrswacht Hanspeter Albrecht geplant. Hier können die Teilnehmer ihre Verkehrskenntnisse erneuern und Fragen stellen. Stattfinden soll der Termin am 15. Oktober um 18 Uhr.

Es gibt keinen Druck - Teilnehmer müssen keine Angst haben, ihren Führerschein zu verlieren

Zudem besteht die Möglichkeit, gemeinsam den Verkehrsübungsplatz in Neu-Ulm zu besuchen. Dafür wird in der Theoriestunde ein für alle passendes Datum vereinbart. Interessierte können außerdem mit einem Fahrlehrer begleitete Fahrstunden vereinbaren.

„Es gibt am Ende keinen Test und es muss sich auch niemand Sorgen machen, dass danach der Führerschein abgenommen wird“, betont Escher. Das Training werde ohne Stress und Druck ablaufen und finde ausschließlich unter Gleichgesinnten statt.

Anmelden können sich Interessierte im Mehrgenerationenhaus oder per E-Mail. Weitere Informationen sind auf der Internetseite unter www.soziale-stadt-leipheim.de abrufbar. (lrs)

