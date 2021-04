Mehrgenerationenhaus und Kindergarten prägen Gundremminger Haushalt

Plus In Gundremmingen wurde jetzt der Haushalt beschlossen – mit einem deutlich höheren Volumen als im Vorjahr.

Die Arbeiten beim Kindergarten sind in vollem Gange und nach der Bekanntgabe der nicht öffentlichen Beschlüsse aus der März-Sitzung – in dieser war die Vergabe der verschiedensten Arbeiten für den Neubau des Mehrgenerationenhauses beschlossen worden – war klar: Der Haushalt 2021 der Gemeinde Gundremmingen ist geprägt von der Erweiterung des Kindergartens und vom Bau des Mehrgenerationenhauses.

Die bisherige Entwicklung, auch was das Thema Corona angehe, sei relativ konstant, erklärte Bürgermeister Tobias Bühler ( CSU) in der Sitzung. Neben den beiden großen Projekten sei im Investitionsprogramm für die Jahre 2023 und 2024 inzwischen auch ein grober Ansatz für die Sanierung der Eichbrunnenstraße vorgesehen. „Wir haben einen angenehmen und sehr ansprechenden Haushalt“, so Bühler, bevor er Kämmerer Christoph Zeh das Wort erteilte.

Gundremmingen muss hohe Rücklagen entnehmen

Trotz der Inanspruchnahme eines Förderkredites in Höhe von einer Million Euro werde die Verschuldung in den kommenden Jahren unterm Strich unter dem Stand als davor liegen, so der Kämmerer. Markant sei die hohe Rücklagenentnahme in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro in diesem und etwa 3,3 Millionen Euro im nächsten Jahr. In den folgenden Jahren werde dann wieder eine Zuführung erfolgen. Mit 1,8 Millionen Euro habe man die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen als sehr konservativ angesetzt.

Man sei eher etwas vorsichtig, wesentlich angenehmer sei es, wenn diese letztlich dann über zwei Millionen Euro lägen. Was die Kreisumlage betrifft: Knapp 3,4 Millionen Euro wird diese im Jahr 2021 betragen. „Die Folge davon, dass sich das Ganze wieder in normalen Zahlen bewegt“, wie Kämmerer Zeh erklärte.

Gundremmingen investiert viel Geld

Es sei ein sehr investiver Haushalt. Man sei zufrieden und zuversichtlich, über ausreichend Mittel zu verfügen – auch im Hinblick auf die Eichbrunnenstraße und was sonst noch kommen werde. Der Haushalt sieht im Verwaltungshaushalt rund 8,7 Millionen Euro (im Vorjahr 7,6 Millionen Euro) und im Vermögenshaushalt 5,6 Millionen Euro (im Vorjahr 2,8 Millionen Euro) vor und weist damit ein deutlich höheres Volumen auf.

Das Amtsblatt wird es in der Gemeinde Gundremmingen weiterhin sowohl in Papierform als auch als Online-Version auf der Internetseite der Kommune und in der Gundremmingen-App geben. Auf diese Weise erreiche man die meisten Bürger, so Bürgermeister Bühler. Die App werde zwar deutlich mehr genutzt, da sie sehr schnell informiere, andererseits wünsche sich vor allem die ältere Bevölkerung ein Erscheinen auf Papier. Im vergangenen Jahr war eine Umfrage durchgeführt worden, wie das Amtsblatt aktuell oder auch in Zukunft genutzt wird.

Umbau des Kindergartens in Gundremmingen verläuft planmäßig

Weiter wurde die Umwidmung des Bereichs der Gemeindeverbindungsstraße Riederweg bis zur Abzweigung in Richtung des Wertstoffhofs sowie eine Teilstrecke des Feldwegs „Weiherhaldenweg gegen Mamenloh“ zur Verlängerung der Bachstraße beschlossen. Auf die Frage von Gemeinderatsmitglied Ernst Böck (FWG/UWG) zum derzeitigen Sachstand bei der Erweiterung des Kindergartens informierte Bürgermeister Bühler, dass der Umbau planmäßig verlaufe, große Überraschungen habe es bisher keine gegeben und auch kostenmäßig liege man im Plan.

Unter den Bauanträgen hatte der Gemeinderat zuvor der Errichtung eines zwei Meter hohen Sichtschutzzaunes im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am Eichbrunn“ das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt. Er schreibt vor, dass die Höhe von Einfriedungen 1,3 Meter nicht übersteigen dürfen. Zudem liegen die Unterschriften der Nachbarn nicht vor.

Man habe bei Abwägungen entgegen der Festsetzungen von Bebauungsplänen stets großen Wert auf die Nachbarunterschriften gelegt, betonte Bühler. Es habe Einwände gegeben und man sollte auch die Belange der Nachbarn berücksichtigen. Zweiter Bürgermeister Anton Frei (GfG) und Bertram Fischer (CSU): Der frühere Gemeinderat habe sich bei der Aufstellung des Bebauungsplans sicher Gedanken gemacht und wenn Nachbarn nicht einverstanden seien, könne man sich über die Regelungen eines Bebauungsplans nicht hinwegsetzen.

