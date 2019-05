00:35 Uhr

Mehrheit stimmt gegen „Chinesische Mauer“

Räte lehnen Befestigung im Gewerbegebiet Unterknöringens ab

Einige kleinere Bauvorhaben sind von den Mitgliedern des Bauausschusses einstimmig gebilligt worden. Ein größeres Projekt im Gewerbegebiet „An der Römerstraße“ in Unterknörigen ist dagegen mit Mehrheit abgelehnt worden.

Ein Bauwerber will laut Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung in dem Gewerbegebiet Lagerflächen für Sattelauflieger, Container und Speditionsgut einrichten. Dazu soll eine etwa drei Meter hohe Stützmauer angelegt werden.

Nach dem Bebauungsplan sind solche Mauern entlang der Staatsstraße 2024 aber nicht zulässig. An der östlichen Seite des Baugrundstücks ist laut Bebauungsplan ein zehn Meter breiter Grünstreifen vorgesehen, nach den Plänen des Bauwerbers blieben nur sieben bis acht Meter, wie Stadtbaumeister Werner Mihatsch im Ausschuss erklärte.

Das alles sei „zu massiv“ und schaue „fürchterlich aus“, kritisierte CWG-Rat Frank Rupprecht diese „Chinesische Mauer“. Zudem fürchte er bei einer Genehmigung „Folgeanträge“. Denn bislang hätten sich alle Bauherren an die Vorgaben des Bebauungsplans gehalten. Harald Stöckle (Freie Wähler) betonte, das Gewerbegebiet in Unterknöringen sei mit dem Ziel geschaffen worden, weitere Arbeitsplätze in die Stadt zu holen. Bei einer reinen Lagerfläche sei das nicht gegeben. Einzig Dritter Bürgermeister Herbert Blaschke (FDP/Freie Wähler) erklärte, dem Bauvorhaben könne zugestimmt werden. Ein Grünstreifen von sieben bis acht Metern sei „noch ausreichend“. Die Mehrheit des Ausschusses sah das allerdings anders. Mit 6:3 Stimmen, darunter auch Bürgermeister Konrad Barm, wurde schließlich der vorliegende Plan für die Lagerfläche im Gewerbegebiet abgelehnt.

Gebilligt wurden dagegen der Neubau einer Lagerhalle mit Büro- und Sozialräumen an der Industriestraße, der Einbau einer Dachgeschosswohnung in einem Gebäude am Eschenweg sowie die Erweiterung eines Wohnhauses mit Bau einer weiteren Garage an der Agnesstraße. (kai)

