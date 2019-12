vor 41 Min.

Messerangriff in Asylbewerberunterkunft am Bahnhof

Ein Streit ist in der Einrichtung in Günzburg eskaliert. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen, gegen ihn wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist es in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.20 Uhr zwischen zwei 18-jährigen Bewohnern zu einem Streit in der Asylbewerberunterkunft am Bahnhofplatz in Günzburg gekommen. Dieser Streit mündete in einen Angriff mit einem Messer.

Im Verlauf der Auseinandersetzung stach einer der Beteiligten mehrfach in Richtung des Halses seines Gegenübers. Der Angegriffene wehrte diese jedoch mit den Händen ab und zog sich dabei eine Schnittverletzung an der Hand zu, die im Anschluss im Kreiskrankenhaus behandelt werden musste.

Die hinzugerufene Polizei konnte den mutmaßlichen Angreifer widerstandslos festnehmen. Auf Anordnung durch die Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am späten Donnerstagnachmittag beim zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen Verdachts des versuchten Totschlags Untersuchungshaftbefehl.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen hierzu werden von der Kriminalpolizei Neu-Ulm geführt, teilen die Beamten mit. (zg)

