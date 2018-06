07.06.2018

Messgerät zieht um

Nicht nur der Verkehr war in Ichenhausen ein Thema

Gründlich vorberaten hatte der Ichenhauser Haupt-und Personalausschuss schon die Themen Quartierszeitung und Datenschutz, und so folgte der Stadtrat den Empfehlungen dieses Gremiums.

Die Stadt Ichenhausen schließt demnach mit dem Landkreis Günzburg eine Zweckvereinbarung für einen gemeinsamen behördlichen Datenschutzbeauftragten ab (wir berichteten).

Die Quartierszeitung, die künftig Themen aus Ichenhausens Mitte aufgreifen soll, wird den Titel „Mittendrin Ichenhausen“ tragen. Zu den zwei Gegenstimmen der SPD-Stadträtinnen Gerlinde Schweiger und Gabriele Walter im Hauptausschuss kam im Stadtrat noch eine dritte dazu. Ihr Fraktionskollege Georg Abt lehnte diesen Titel ebenfalls ab.

Das mobile Tempomessgerät steht schon seit einiger Zeit am Birketle, Verkehrsreferentin Barbara Kempfle bat deshalb darum, das Messgerät neu zu platzieren. Sie schlug vor, es eine Zeit lang in die Rohrer Straße zu stellen, wo es viel Verkehr zu und von den Schulen und Sporthallen gibt.

Die Markierung an den Parkplätzen auf der Tiefgarage beim Schlossplatz in Ichenhausen sei nicht mehr zu erkennen, sagte Stadtrat Reinhold Lindner in der Sitzung. Er habe in der Vergangenheit auch schon auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Lindner bat die Stadt, möglichst bald für eine deutliche Markierung der Parkplätze zu sorgen. (ilor)

