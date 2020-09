vor 18 Min.

Michaela Hauf leitet jetzt die Alois-Kober-Grundschule in Kötz

Michaela Hauf ist die neue Rektorin an der Alois-Kober-Grundschule in Kötz. Zuletzt war sie in Wasserburg tätig

Plus Sie war zuletzt in Wasserburg als Lehrerin tätig und wechselt jetzt als Rektorin nach Kötz. Was sie an ihrem neuen Wirkungsort begeistert hat.

Michaela Hauf heißt die neue Schulleiterin der Alois-Kober-Grundschule. In der Lehrerkonferenz wurde sie von der zuständigen Schulamtsdirektorin Barbara Keppeler in ihr neues Amt eingeführt. An diesem Tag vor Ort war auch Else Kober, die die Schule seit vielen Jahren unterstützt und die neue Schulleitung kennenlernen wollte.

Zum Ende des vergangenen Schuljahres hatte Schulleiterin Andrea Rebmann die Einrichtung verlassen, danach herrschte zunächst Unsicherheit bezüglich ihrer Nachfolge. Umso größer war die Freude aller, als schließlich mitgeteilt wurde, dass Michaela Hauf ab dem Schuljahr 2020/21 diese Position einnimmt.

Studium in Augsburg

Ihr Grundschul-Lehramtsstudium absolvierte Hauf an der Universität Augsburg. Nach dem Ersten Staatsexamen wurde sie für ihr Referendariat im Landkreis Dillingen eingesetzt und arbeitete anschließend als Lehrerin im Unterallgäu. In den vergangenen Schuljahren war sie als Klassenleiterin an der Grund- und Mittelschule in Wasserburg im Landkreis Günzburg tätig. In ihrer bisherigen Zeit als Grundschullehrerin unterrichtete sie in allen vier Jahrgangsstufen sowie an der Mittelschule. An der Alois-Kober-Grundschule übernimmt sie nun zusätzlich zur Leitung der Schule die Klassenleitung einer jahrgangskombinierten Klasse.

Während ihrer Zeit an der Grund- und Mittelschule in Wasserburg war es ihr als Mitglied der erweiterten Schulleitung bereits möglich, Erfahrungen für ihre jetzige neue Tätigkeit zu sammeln. Vor Ort wird sie tatkräftig unterstützt von ihrer Stellvertreterin Kathrin Kawalla. Bei diesem jungen und engagierten Team sei die Schule, so ist sich die Schulamtsdirektorin Keppeler sicher, in guten Händen.

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist ihr wichtig

Ihr neuer Einsatzort wirkte auf Michaela Hauf von Anfang an positiv. Vor allem von dem offen gestalteten Schulhaus – ein Ort zum Wohlfühlen – zeigte sie sich gleich begeistert. Ein vertrauensvolles Miteinander innerhalb der Schulfamilie sei für sie ein besonderer Grundpfeiler ihrer Schulleitertätigkeit.

Die neue Rektorin betont, dass es ihr bei ihrer Arbeit an der Grundschule in Kötz auch darum geht, die erfolgreiche Arbeit ihrer Vorgängerin weiterzuführen. Hierbei sei es ihr aber genauso ein Anliegen, gerade in Zeiten von Corona, jederzeit offen für neue Entwicklungen zu sein, um angemessen und umsichtig reagieren zu können, damit ein möglichst reibungsloser Unterrichtsalltag gewährleistet werden könne.

Digitalisierung sieht Hauf als Chance

Auch Aspekte, die das Leben und Lernen an der Schule ganz allgemein prägen, möchte sie verstärkt in den Blick nehmen. So sei ihr vor allem das Thema der fortschreitenden Digitalisierung mit all ihren gewinnbringenden Facetten für den Schulalltag ein bedeutendes Anliegen und solle in Zukunft noch weiter vorangetrieben werden. (zg)

