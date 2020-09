vor 41 Min.

Milchverarbeiter unter Volllast

Die Corona-Pandemie macht diesen Betrieben keine Probleme

Etwa 63000 Hektoliter Frischmilch haben die Landkreisbürger im vergangenen Jahr getrunken – etwa 50 Liter pro Kopf also. Außerdem gingen 3200 Tonnen Käse und 730 Tonnen Butter über die Ladentheke. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) anhand amtlicher Statistiken ermittelt. „Milchprodukte liegen im Trend. Auch in der Corona-Krise fahren die verarbeitenden Betriebe unter Volllast“, sagt Tim Lubecki von der Gewerkschaft NGG Schwaben. Er fordert für die Beschäftigten in der Region jetzt eine „kräftige Lohnerhöhung“.

Mit fast 19000 Beschäftigten in 83 Betrieben sei die Milch in Bayern ein wichtiger Wirtschaftsfaktor heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes setzten die milchverarbeitenden Betriebe zwischen Berchtesgaden und Spessart im vergangenen Jahr 11,8 Milliarden Euro um. Das sind fast 50 Prozent mehr als noch im Jahr 2009.

„Während viele Branchen aktuell unter der Krise leiden, geht es der Milchwirtschaft sehr gut“, sagt der Landeschef der NGG Bayern und Verhandlungsführer, Mustafa Öz.

Der Lohnanteil am Umsatz ist mit 7,7 Prozent gering. Für die Beschäftigten fordert die Gewerkschaftein Lohn-Plus von sechs Prozent, mindestens jedoch 190 Euro mehr im Monat. Azubis sollen 125 Euro zusätzlich bekommen. (zg)

