vor 58 Min.

Millionenförderung für St. Nikolaus

Die neue Kleinkötzer Kita erhält vom Freistaat einen gewaltigen Zuschuss. Die Ministerin erklärt, warum

Diese Nachricht ist ein schönes Nikolausgeschenk für die Gemeinde Kötz: Mit rund 1,45 Millionen Euro wird die neue Kindertagesstätte St. Nikolaus gefördert. 62 Betreuungsplätze sollen dort eingerichtet werden.

Basis für die Förderung ist das vierte bayerische Investitionsprogramm zur Schaffung neuer Kitaplätze, heißt es aus dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Die Gemeinden erhalten demnach aus Mitteln des Bundes einen Aufschlag von bis zu 35 Prozent auf die reguläre Förderung. Bayerns Familienministerin Kerstin Schreyer: „Mein Ziel ist es, dass Familien in Bayern den Betreuungsplatz bekommen, den sie sich wünschen. Hier haben wir schon sehr viel erreicht, doch die Nachfrage nimmt immer noch zu. Deshalb freue ich mich sehr, dass die Gemeinde Kötz die neue Kindertagesstätte St. Nikolaus mit 62 Betreu-ungsplätzen in Kleinkötz errichtet. Der Freistaat unterstützt die Kommune dabei mit einer Förderung in Höhe von insgesamt 1 446 000 Euro.“ Zu dem Investitionsprogramm erklärte die Ministerin: „Das Programm kommt zur rechten Zeit: Bayern zeigt Mut zur Familie, die Geburtenzahlen steigen. Wir wollen aber auch inklusive Einrichtungen ausbauen und dem Betreuungsbedarf durch den gestiegenen Zuzug gerecht werden. Insgesamt stehen 178 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung, mit denen wir die reguläre staatliche Förderung erheblich verstärken können.“ So würden Kommunen künftig durchschnittlich 85 Prozent statt der regulären 50 Prozent ihrer förderfähigen Investitionskosten erstattet bekommen. (zg)

