Mindeltal-Schulen: Elf Corona-Fälle werden zum Puzzle für Behörde

In den Mindeltal-Schulen haben sich mehrere Schülerinnen mit dem Coronavirus angesteckt.

Plus Elf Schülerinnen der Mindeltal-Schulen haben sich infiziert. Was die Suche nach Kontaktpersonen kompliziert macht. Und was an der Schule wohl schief gelaufen ist.

Von Till Hofmann

Es ist ein Corona-Hotspot, auf das das Günzburger Gesundheitsamt gerne verzichtet hätte. In den Mindeltal-Schulen haben sich nachweislich bislang elf Schülerinnen mit dem Coronavirus infiziert (wir berichteten). Vermutlich sind es mehr. Möglichst alle rund 200 Schülerinnen der privaten weiterführenden Schulen (Realschule, Gymnasium und Internat) sollen nun getestet werden. Doch das gestaltet sich als überaus aufwendig und schwierig.

Der Vorteil: Derzeit sind Ferien. Niemand kann sich also in der Schule selbst infizieren. Der große Nachteil: Derzeit sind Ferien. Die Schülerinnen und Mitarbeiter der Schule sind in alle Winde zerstreut. Sie können das Virus weitergeben, ohne selbst zu merken, das sie Überträger sind, etwa wenn der Krankheitsverlauf nicht oder kaum spürbar ist. Dazu kommt, dass nach Informationen unserer Zeitung nur etwa zehn Prozent der Schülerinnen tatsächlich auch im Landkreis Günzburg wohnen und der große Rest sich auf andere Bundesländern und zwei benachbarte Länder verteilt.

Gesundheitsamt Günzburg steht mit 51 weiteren Gesundheitsämtern in Kontakt

Auf GZ-Anfrage teilte die Kreisverwaltungsbehörde mit, dass das Gesundheitsamt insgesamt mit 51 weiteren Gesundheitsämtern wegen der aktuellen Coronafälle in Verbindung steht. Den Behörden vor Ort war nur ein Fall bekannt – ehe ihnen weitere Corona-Infektionen von anderen Gesundheitsämtern gemeldet worden waren. Die Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun, um die Schülerinnen ans Telefon zu bekommen und weitere Kontaktpersonen ausfindig zu machen.

Dem Vernehmen nach hat es an der Hygiene speziell im Internatsbereich gemangelt. Eine Bestätigung dafür war am Donnerstag allerdings nicht zu erhalten, der Schulleiter nicht erreichbar. Ein Konzept, wie man sich in Corona-Zeiten verhalten soll, hat die Schule. Dazu ist sie verpflichtet. Sie muss es Behörden allerdings nicht automatisch vorlegen, damit es überprüft werden kann, sondern nur nach Verlangen. Das Konzept wird nun nachgebessert.

Weitere Schüler und Mitarbeiter wurden getestet

Wäre es nicht richtig, wenn die Schulen ihr Handlungskonzept im Vorhinein überprüfen ließen? Vielleicht in der Theorie. Praktisch sind die dafür zuständigen Behörden trotz Personalaufstockung schon jetzt überfordert, wie es aus informierten Kreisen heißt.

Das Landratsamt Günzburg hat unmittelbar auf die bekannt gewordenen elf Fälle reagiert und am Donnerstag weitere Schülerinnen, Lehrer und Mitarbeiter getestet – insgesamt seien es 25 Personen gewesen. Ergebnisse lagen bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht vor. Dazu ist eigens die Teststation in Leipheim auf dem Gelände des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs wieder aufgebaut worden. Am Freitag würden die Corona-Tests dort nicht weiter fortgeführt, weil die Nachfrage zu gering sei, wie Landratsamtssprecherin Jenny Schack mitteilte. Insgesamt sollen aus dem Kreis Günzburg 50 Schülerinnen und Mitarbeiter der Mindeltal-Schulen getestet werden.

