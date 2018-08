00:38 Uhr

Mini-Günzburg startet wieder

Am Montag geht es für die Kinder los

Das Projekt Mini-Günzburg ist im vergangenen Jahr ein großer Erfolg gewesen. Dieses Mal wird es doppelt so groß: Es werden täglich bis zu 200 Kinder kommen. Zielgruppe sind alle Kinder aus dem Landkreis Günzburg, die mindestens die erste Klasse durchlaufen und das 14. Lebensjahr nicht überschritten haben. Die Kinder leben, spielen, forschen und experimentieren als Bürger in der Kinderstadt, in der es wie in einer richtigen Stadt zugeht und ihnen somit ermöglicht, Politik spielerisch erlebbar und begreifbar zu machen. Das Spielerische und die Partizipation stehen im Vordergrund, auch um der zunehmenden Politikverdrossenheit junger Menschen entgegenzuwirken.

In der gesamten Spielstadt wird mit Spielgeld, den „Günzen“, bezahlt. Gestemmt wird das Projekt mithilfe der gut 30 ehrenamtlichen Jugendleiter. Auch als „Gast-Kind“ besteht täglich die Chance, mitzuspielen. Dafür sollte man um 9.30 Uhr vor Ort sein. Mit Glück gibt es noch einen Spielpass und man kann Bürger sein in der Mini-Stadt. Die Kinder geben immer nachmittags ab 15 Uhr auch Führungen für Erwachsene – welchen sonst der Zutritt nicht gestattet ist. Eröffnet wird das Projekt am Montag, 13. August, um 10 Uhr im Landratsamt. Wer sich vorab weiter informieren will, kann dies im Internet unter www.mini-guenzburg.de tun. (zg)

