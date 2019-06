vor 17 Min.

Mit 450 Windeln zehn Monate entlang der Seidenstraße unterwegs

Die Diesners aus Reisensburg haben sich diesen Reisetraum von Deutschland nach Malaysia erfüllt. Mit dabei ist ihr 19 Monate alter Sohn Finn. Warum gerade er ein „Türöffner“ ist.

Von Lea Binzer

Tobias Diesner ist besser unter seinem Künstlernamen Tobi van Deisner bekannt, mit dem er als Ballonkünstler und Zauberer weltweit auftritt. Er zählt zu den besten Ballonkünstlern Europas und ist regelmäßig im Legoland zu sehen. Seine Frau Wiebke Klein-Diesner ist Gymnasiallehrerin für Mathe und Physik. Zusammen mit ihrem 19 Monate alten Sohn Finn haben sie sich am 7. März auf eine zehnmonatige Reise auf dem Landweg entlang der Seidenstraße von Deutschland nach Malaysia gemacht. Immer mit dabei ist ihr Nissan Navara Pick-up-Wohnmobil „Sir Mobi“. Momentan sind sie in Naryn in Kirgistan.

Wie kam es denn zu der Idee mit der Reise entlang der Seidenstraße?

Wiebke Klein-Diesner: Die Idee dazu hatten wir schon vor vier bis fünf Jahren. Als wir uns kennen gelernt haben, haben wir schnell festgestellt, dass uns unsere Lust am Reisen und die Neugier an fremden Ländern verbindet. Auch mit Familie wollten wir nicht aufs Reisen verzichten. Daher haben wir überlegt, eine längere Reise per Auto zu machen. So kam eins zum anderen und die „Seidenstraße“-Idee entstand.

Wie haben Sie sich auf eine so lange Reise vorbereitet?

Tobias Diesner: Reiseführer zu lesen war für unsere Art von Reise recht schwierig. Dazu sind es einfach zu viele Länder, durch die wir fahren. Wir haben aber viele Foren von anderen „Overlandern“, wie man unsere Art zu Reisen nennt, gelesen. Bei Youtube und anderen Kanälen haben wir geschaut, welche Highlights wo zu sehen.

Sie reisen durch viele Länder mit unterschiedlichen Sprachen. Wie verständigen Sie sich vor Ort?

Diesner: Englisch funktioniert leider kaum bis gar nicht. Daher sind wir froh, dass wir knapp eineinhalb Jahre lang bei der Volkshochschule Günzburg einen Anfängerkurs Russisch belegt haben. Das war teilweise sehr mühsam und wir mussten uns oft überwinden, unsere Abende vor dem Russischbuch statt auf dem Sofa zu verbringen. Aber es zahlt sich jetzt absolut aus.

Klein-Diesner: Und die Menschen hier sind sehr gastfreundlich. Vor allem Finn ist mittlerweile ein echter „Türöffner“. Hier hat quasi jede Familie Kinder. Und so ist es leicht, in Kontakt zu kommen.

Woher wussten Sie, was Sie für so eine lange Reise packen müssen?

Klein-Diesner: Für Tobi und mich zu packen war relativ einfach: Warme Schuhe, ein paar kurze, lange, warme und Regensachen, die man nach dem „Zwiebelprinzip“ übereinander ziehen kann. Für Finn war das sehr schwierig. Wie viel wird er in den Monaten wachsen? In welchen Monaten seines Alters sind wir wo? Was für Schuhe sollen wir ihm mitnehmen? Gibt es überall Windeln zu kaufen? Letztendlich haben wir 450 Windeln unter unserer Matratze „versteckt“ und fünf Paar zusätzliche Schuhe mitgenommen.

Tobi van Deisner steigt in Tadschikistan in einen Ballon Auf über 4600 Metern in einen Luftballon in Menschengröße steigen - das hat bis jetzt wahrscheinlich nur der Luftballonkünstler @tobivandeisner gemacht. Sieht ziemlich witzig aus, oder? Folgt dem #TobiTuesday auf unserem Instagram-Kanal und verfolgt Tobis spannende Abenteuerreise vom LEGOLAND Deutschland ins LEGOLAND Malaysia! Gepostet von LEGOLAND Deutschland am Dienstag, 18. Juni 2019

Ihr Sohn ist erst 19 Monate alt. Wie packt er denn die Reise bisher?

Klein-Diesner: Bisher macht Finn alles gut mit. Er ist ein unglaublich neugieriges und aktives Kind und er findet immer sofort neue Freunde, mit denen er Ball spielen kann. Auch das Autofahren macht er super mit. Manchmal hat er zwar keine Lust mehr, in seinem Kindersitz zu sitzen. Aber wenn wir ihm dann etwas vorlesen oder Musik anmachen, können wir ihn noch etwas bei Laune halten. Und er liebt es, während der Fahrt Tiere anzusehen.

Hatten Ihre Angehörigen keine Sorgen vor Beginn der Reise?

Klein-Diesner: Wir haben sie alle von Anfang an in die Planung einbezogen. Aber natürlich haben sie uns nicht leicht gehen lassen.

Diesner: Das Handynetz und vor allem die Internetabdeckung sind in den meisten Ländern zum Glück besser als in Deutschland. Daher ist es möglich, per Whatsapp oder Facetime zu Hause anzurufen. Zusätzlich haben wir einen GPS-Tracker an Bord, über den unsere Angehörigen immer sehen können, wo wir gerade sind.

Sie sehen die verschiedensten Orte und Landschaften. Was hat Ihnen bisher am besten gefallen?

Diesner: Es gab schon eine Vielzahl von tollen Highlights: Neuschnee im höchsten Dorf von Georgien, der Gaskrater in Turkmenistan, ein TV-Interview im usbekischen Fernsehen, der Pamir Highway in Tadschikistan und vieles mehr.

Einige Gebiete, durch die Sie fahren, sind sehr dünn besiedelt, eine Werkstatt ist oft weit weg. Was machen Sie, wenn das Auto Probleme macht?

Diesner: Bisher haben wir immer jemanden gefunden, der uns helfen konnte.Und neben einem Notfallset zur Autobergung mit Sandblechen, Schaufel und Bergegurt haben wir einen großen Werkzeugkasten.

Mama Wiebke Klein-Diesner (Zweite von rechts) hilft ihrem 19 Monate alten Sohn Finn beim Rollerfahren in Karadsch im Iran. Bild: Tobias Diesner

Klein-Diesner: Schwieriger ist eher das Wetter. Es ist leider oftmals kälter, als wir erwartet hätten. Gerade in den ersten sechs Wochen unserer Reise hatten wir sehr viel Schnee. Und auch jetzt werden wir oftmals noch von Regen und Wind überrascht und müssen unsere Heizung öfter nutzen, als uns lieb ist.

Wie läuft das eigentlich mit Einkaufen, WC und Dusche ab?

Klein-Diesner: Einkaufsmöglichkeiten gibt es quasi überall. Die Frage ist eher: Was bekommt man? Meistens bekommen wir Brot, Tomaten, Zwiebeln, Zucchini, Eier, Bananen, Konserven, Nudeln und Fleisch. Daher ist unser Speiseplan zwar gesund, aber nicht so vielfältig.

Diesner: Eine Toilette und Dusche haben wir im Auto, die wir im Notfall nutzen können. Ansonsten stellen wir uns alle paar Tage vor ein Gästehaus und nutzen dort die Sanitäranlagen. Das ist hier gängige Praxis und ohne Probleme möglich.

Was sind Ihre nächsten Reiseziele?

Diesner: Wir planen, in den nächsten Tagen zu einem See an der chinesischen Grenze zu fahren. Danach stehen ein paar Tage Entspannung am Issyk Kul See in Kirgistan auf dem Plan und dann geht es weiter nach Kasachstan, Russland, in die Mongolei und von da aus nach China, Laos, Thailand und Malaysia. Dort wird das Auto Mitte Januar nach Hause verschifft, wir fliegen.

Auf was freuen Sie sich zu Hause?

Klein-Diesner: Am meisten freue ich mich auf meine Freunde. Und auch wenn es etwas profan klingt, freue ich mich auf unseren Geschirrspüler.

Folgen Sie den Diesners auch auf ihrem Foto-Reise-Blog, unter www.tobivandeisner.de, und bei Instagram.

