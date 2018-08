11:00 Uhr

Mit 57 Jahren muss er wieder ins Gefängnis

Ein Mann mit einem umfangreichen Vorstrafenregister stand in Günzburg wegen Betrugs vor Gericht.

Von Wolfgang Kahler

Der eher schmächtig wirkende Mann auf der Anklagebank hat wohl schon geahnt, was auf ihn zukommt. Jedenfalls redete er nicht lange um den heißen Brei herum, sondern gab alles zu, was ihm die Staatsanwaltschaft vorwarf. Sein Geständnis half ihm aber trotzdem nicht. Wegen Betruges muss der 57-Jährige für sieben Monate hinter Gitter. Nicht zum ersten Mal in seinem ziemlich verkorksten Leben.

Ohne Strafverteidiger, aber mit Lebensgefährtin kam der gebürtige Würzburger zur Verhandlung beim Günzburger Amtsgerichtsdirektor Walter Henle. Die Anklage warf dem Mann aus einer Stadt im nördlichen Landkreis Günzburg insgesamt vierfachen Betrug in den vergangenen drei Jahren vor.

Er hatte bei einer Firma für Berufsausstattung wiederholt Kleidungsstücke und weitere Waren geordert, allerdings mit falschen Personalien. Die Artikel wurden nicht an den Angeklagten verschickt, sondern an andere Anschriften. Richter Henle griff einen der Fälle heraus: Da ging’s nicht nur um eine Bundhose im Wert von knapp 57 Euro – „die hätten Sie bei einem Discounter viel billiger bekommen“ –, sondern um farbiges Kopierpapier, Tintenpatronen und Einhandmesser. „Es war einfach wahllos“, kommentierte der Angeklagte diese eigenartigen Warengruppen.

Der 57-Jährige arbeitet derzeit in einer festen Anstellung und bekommt dafür etwa 1650 Euro netto. Trotzdem hat er die bestellten Artikel nie bezahlt. Erst vor wenigen Tagen hatte er angeblich mit dem Versandunternehmen eine Ratenzahlung vereinbart, obwohl die Anklage bereits seit April bekannt sei, hielt ihm Richter Henle vor. Besonders delikat: Eine Sendung bestellte der Mann auf den Namen seines erst neunjährigen Sohnes. Mit einer ersten Partnerin hat er zudem eine 18-jährige Tochter. Und er hat reichlich Schulden: 40000 Euro, die er mit 70 Euro pro Monat abstottert.

Er befindet sich in einer finanziell desolaten Lage

Auf die Frage, wofür der 57-Jährige die angehäuft habe, kam als Antwort: „Das weiß ich gar nicht so genau.“ Ohnehin befindet sich der Angeklagte in einer finanziell desolaten Lage: Er hat Privatinsolvenz beantragt, die aber noch nicht genehmigt ist. Erst als Richter Henle die Einträge im Bundeszentralregister aufzählte, wurde klar, dass der Angeklagte Polizei und Justiz in seinem bisherigen Leben schon reichlich beschäftigt hat.

Insgesamt 24 Einträge belasten den 57-Jährigen, ein kleiner Querschnitt durch das Strafgesetzbuch. Es beginnt 1977, da war er erst 16, mit Eigentums- und Vermögensdelikten, die ihm zwei Jahre später erstmals einen Aufenthalt im Jugendknast einbringen. Dann folgen in mehr oder minder schöner Regelmäßigkeit unter anderem Betrug, Diebstahl, Körperverletzung, Raub, Drogenkriminalität, Fahren ohne Fahrerlaubnis oder unter Alkoholeinfluss. Erst im Herbst 2016 kam es zur letzten Geldstrafe von 1350 Euro wegen einer Trunkenheitsfahrt. Was noch schwerer wiegt: Die angeklagten Betrugsfälle fallen noch in eine offene Bewährung. Wegen der Alkoholsucht musste sich der 57-Jährige bereits einer Therapie unterziehen.

„Wie soll es weitergehen“, fragte Richter Henle den Angeklagten, „es liegt allein an Ihnen, was aus ihrem Leben zu machen.“ Wenn er sich nicht ändere, gehe es immer wieder rein in den Knast mit erheblichen Folgen für seine Altersversorgung. Einer der geringfügigsten und ältesten Betrugsdelikte wurde auf Antrag der Staatsanwältin zwar gestrichen. So blieben aber noch drei, für die sie eine neunmonatige Haftstrafe forderte. Der Amtsgerichtsdirektor bliebt in seinem Urteil mit sieben Monaten knapp darunter. Wegen der erheblichen sowie einschlägigen Vorstrafen und weil der Angeklagte der Bewährung „nicht gerecht geworden ist“, könne es diesmal keine mehr geben. „Die Einsicht und das Geständnis allein reicht nicht“, schrieb Henle dem 57-Jährigen eindringlich ins Gewissen. Er müsse auch entsprechend handeln.

Themen Folgen