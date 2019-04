vor 60 Min.

Mit Leib und Seele Wirt

Seit 24 Jahren kümmert sich Kurt Majewski um die Gäste im Günzburger Reiterstüble. Warum das Lokal auch für seine Töchter "wie Familie" ist.

Von Jan Kubica

Kurt Majewski zögert einen Augenblick, ehe er mit starker Hand die Lehne greift, den Stuhl zurückzieht und sich an den großen Tisch im Günzburger Reiterstüble setzt. „Der Wirt hat keinen Platz im Lokal“ sagt er, während er sich niederlässt. Bonmots dieser Art fließen dem ansonsten eher wortkargen 71-Jährigen beinahe im Minutentakt über die Lippen, sobald es um seine Lebens-Leidenschaft geht, die er und seine Frau Waltraud teilen: Wirtsleute zu sein.

Schon der Vater war Wirt

„Schon mein Vater war Wirt“, bekräftigt Majewski die Familientradition. Kurt Senior hatte die Gaststätte am Stubenweiher in Limbach, Waltraud und Kurt führten viele Jahre lang sehr erfolgreich Gaststätten in Aystetten und Reutern. Bis sie Mitte der 90er-Jahre gesundheitliche Beeinträchtigungen zum Kürzertreten zwangen. Genau zu jener Zeit war Horst Jost, damals Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Günzburg und aus Freude an gutem Essen Stammgast der Majewskis, händeringend auf der Suche nach einem Wirt für die Gaststätte in der ein paar Jahre zuvor errichteten Reithalle. Das Ehepaar schaute sich die Örtlichkeit an, ließ sich überzeugen und im Juni 1995 wurde Waltraud Majewski Reiterstüble-Chefin.

Das ist sie bis heute – obwohl Kurt Majewski nach wenigen Tagen beinahe hingeschmissen hätte, wie er sich erinnert. „Zu Anfang habe ich gesagt, hier bleibe ich keine drei Wochen“, erzählt der 71-Jährige. Schuld daran hatten die Reiter, die eher selten mit blitzblank gesäubertem Schuhwerk ins Lokal kamen. „Nach diesen drei Wochen hatte ich mich aber daran gewöhnt“, schiebt Majewski hinterher.

Ehefrau Waltraud kocht, Kurt betreibt das Stüble

Unterdessen kann seine Ehefrau die Belastungen früherer Tage schon lange nicht mehr stemmen. Das Kochen lässt sie sich deshalb aber nicht nehmen. Den Betrieb des Lokals überlässt sie ihrem Mann.

Für die Kinder war es nie ein Zwang

Normalerweise öffnet das Reiterstüble dreimal wöchentlich, zu besonderen Anlässen auch am Wochenende. Einen solchen Rahmen bietet bei jedem Günzburger Reitturnier das Richter- und Helferessen am Samstagabend. Dann ist die Bude voll – und Kurt Majewski holt sich Unterstützung aus der eigenen Familie. Beim aktuellen Frühjahrsturnier legen seine Töchter Tanja Majewski und Nicole Nagy Hand an, wo immer sich Aufgaben ergeben. Sie machen es gerne, bezeichnen sich, obwohl sie jeweils anderen Berufen nachgehen, auch selbstbewusst als „Wirtschaftskinder“. Nicole Nagy versichert: „Das war und ist nie ein Zwang. Wir sind gerne hier.“ Und Tanja Majewski bemerkt, das Reiterstüble sei „wie Familie, aus unserem Leben nicht wegzudenken“. Bei allen Mühen, die das Anrichten, Servieren, Abräumen, Saubermachen und all die anderen kleinen und großen Arbeitsschritte mit sich bringen, gibt es ihrer Ansicht nach „nichts Schöneres, als wenn leere Teller in die Küche zurückkommen und man weiß, dass man Menschen glücklich gemacht hat“.

Kurt Majewski wirkt am Ende des Traditionsessens müde, aber zufrieden. Die Frage, ob die Reiter „gute“ Gäste sind, stelle sich für ihn nicht ernsthaft, bemerkt er achselzuckend. „Wäre es anders, wäre ich nicht 24 Jahre hier“, gibt er kantig zurück. Und aus allem, was er zum Dialog beiträgt, wird deutlich: Kurt und Waltraud Majewski sind Wirtsleute, die sich ihre Berufung nicht nehmen lassen werden, so lange es irgendwie geht. Weil sie eine Aufgabe brauchen. Und weil sie gar nicht anders können.

